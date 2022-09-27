للذكور فقط.. دراسة: الشاي يزيد الحيوانات المنوية ويُحسّن هذا الأمر

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كشفت دراسة حديثة أن شرب الشاي له فائدتان بالنسبة للذكور، هما زيادة الحيوانات المنوية وتحسين الصحة الإنجابية.

الشاي يتسبب في زيادة الحيوانات المنوية عند الرجال

وبحسب صحيفة “الديلي ميل”، فقد تم إجراء الدراسة على 1400 رجل في الصين، ووجد الباحثون فوائد تعزيز الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين شربوا الشاي لمدة 3 أيام في الأسبوع، مقارنة بالذين لم يتناولوا الشاي في هذه الفترة.

الباحثون وجدوا أيضًا أن الذين تناولوا كوبًا من المشروب الساخن كان لديهم تركيز أعلى من الحيوانات المنوية (عدد الحيوانات المنوية لكل مليلتر من السائل المنوي)، ويقصد بعدد الحيوانات المنوية: العدد الإجمالي للحيوانات المنوية لكل قذف.

وأظهرت الدراسة أن الباحثين الذين شربوا الشاي لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع لديهم عدد حيوانات منوية أعلى بنسبة 5% وتركيز أعلى بنسبة 0.4%.

ولم تذكر الدراسة نوع الشاي الذي تناوله الرجال، ولكن لكونها أجريت في الصين، فإنه يرجح أن يكون الشاي الأخضر، نظرًا لانتشاره هناك.

وبالإضافة إلى الشاي، فترتبط بعض الأطعمة الصحية، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات الورقية والفاصوليا، بشكل فردي بتحسين تركيز الحيوانات المنوية وحركتها – وقدرتها على التحرك بكفاءة.

وبحسب دراسات الخصوبة فإن اللحوم الحمراء والقهوة والوجبات الخفيفة السكرية قد تسبب تراجعًا في جودة السائل المنوي.

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