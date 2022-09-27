الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. “نزاهة” تعلن التحقيق مع 147 وتوقيف 97 خلال شهر
وزير الصناعة يكشف عن كنز بالمملكة بـ 1.3 تريليون دولار
اليوم.. تايوان ترصد 12 طائرة مقاتلة صينية و4 سفن حربية قرب سواحلها
خبيرة تغذية: هذه عواقب الامتناع التام والمفاجئ عن تناول السكر
تحذير عاجل من قنصلية المملكة في هيوستن بشأن إعصار «إيان»
خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب إثبات فقد وغيبة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

للذكور فقط.. دراسة: الشاي يزيد الحيوانات المنوية ويُحسّن هذا الأمر

للذكور فقط.. دراسة: الشاي يزيد الحيوانات المنوية ويُحسّن هذا الأمر

للذكور فقط.. دراسة: الشاي يزيد الحيوانات المنوية ويُحسّن هذا الأمر
٠٧:٣٥:٣٠ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن شرب الشاي له فائدتان بالنسبة للذكور، هما زيادة الحيوانات المنوية وتحسين الصحة الإنجابية.

الشاي يتسبب في زيادة الحيوانات المنوية عند الرجال

وبحسب صحيفة “الديلي ميل”، فقد تم إجراء الدراسة على 1400 رجل في الصين، ووجد الباحثون فوائد تعزيز الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين شربوا الشاي لمدة 3 أيام في الأسبوع، مقارنة بالذين لم يتناولوا الشاي في هذه الفترة.

الباحثون وجدوا أيضًا أن الذين تناولوا كوبًا من المشروب الساخن كان لديهم تركيز أعلى من الحيوانات المنوية (عدد الحيوانات المنوية لكل مليلتر من السائل المنوي)، ويقصد بعدد الحيوانات المنوية: العدد الإجمالي للحيوانات المنوية لكل قذف.

وأظهرت الدراسة أن الباحثين الذين شربوا الشاي لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع لديهم عدد حيوانات منوية أعلى بنسبة 5% وتركيز أعلى بنسبة 0.4%.

ولم تذكر الدراسة نوع الشاي الذي تناوله الرجال، ولكن لكونها أجريت في الصين، فإنه يرجح أن يكون الشاي الأخضر، نظرًا لانتشاره هناك.

وبالإضافة إلى الشاي، فترتبط بعض الأطعمة الصحية، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات الورقية والفاصوليا، بشكل فردي بتحسين تركيز الحيوانات المنوية وحركتها – وقدرتها على التحرك بكفاءة.

وبحسب دراسات الخصوبة فإن اللحوم الحمراء والقهوة والوجبات الخفيفة السكرية قد تسبب تراجعًا في جودة السائل المنوي.

اقرأ أيضًا:

«تناولوا أكبر كمية».. دراسة تكشف مفاجأة بشأن علاقة الشاي بـ «السكري»

الكلمات الدلالية:
الحيوانات المنوية الشاي الصحة الإنجابية شرب الشاي

مواد ذات صلة

المزيد
قوات الاحتلال تعترض جنازة شيرين أبوعاقلة وتستولي على شالها الملطخ بدمائها

قوات الاحتلال تعترض جنازة شيرين أبوعاقلة وتستولي على شالها الملطخ بدمائها

٠٨:٢٤ م، الخميس، ١٢ مايو ٢٠٢٢
تطور مُفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى الأوكرانية

تطور مُفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى الأوكرانية

٠١:٠٠ م، الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
بالصور.. رجل أمن يحتضن حاجاً باكياً لوداعه الكعبة

بالصور.. رجل أمن يحتضن حاجاً باكياً لوداعه الكعبة

٠٩:٣٠ م، الثلاثاء، ١٤ أكتوبر ٢٠١٤
وصول 302 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصول 302 ألف حاج إلى المدينة المنورة

٠١:١٠ م، الثلاثاء، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *