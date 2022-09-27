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“الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق
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“الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق
٠٧:٢٦:٢٦ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران.

سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة. وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات ومراكز “الحناكية والمهد واليتمة والاكحل ووادي الفرع”، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساءً.

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الكلمات الدلالية:
الأتربة الأرصاد الطقس الان الغبار حالة الطقس حركة الرياح

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