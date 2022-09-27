«التأمينات» توضح حالات يحق للمشترك فيها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة

تواصل – فريق التحرير :

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يحق للمشترك أو المشتركة الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات، تسلُّم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وفقًا لعدد من الحالات.

جاء ذلك في ردها على أحد الاستفسارات عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مؤكدة أن الحالات التي تجيز استلام تعويض الدفعة الواحدة الانتقال من عمل بقطاع خاص إلى عمل خاضع لنظام التقاعـد المـدني أو لنظام التقاعد العسكـري.

وكـانـت مـدة اشتراكـه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، إضافة إلى مَن صدر بحقه حكـم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر، وكانـت مـدة اشتراكـه أقل من (120) شهرًا.

الحالات تشمل الذين سقطت عنهم الجنسية أيضا

وأضافت أن المشتغل بالأعمال الشاقـة أو الضـارة بالصحـة وفق الشروط المحددة لذلك يستحق استلام الدفعة الواحدة، إضافة إلى مَن أُسقطـت عنـه الجنسيـة السعودية.

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