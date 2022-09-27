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مواطنة صوّرت زوج وزوجته داخل مطعم دون علمهما.. والمحكمة عاقبتها بهذا الحكم
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مواطنة صوّرت زوج وزوجته داخل مطعم دون علمهما.. والمحكمة عاقبتها بهذا الحكم

مواطنة صوّرت زوج وزوجته داخل مطعم دون علمهما.. والمحكمة عاقبتها بهذا الحكم

مواطنة صوّرت زوج وزوجته داخل مطعم دون علمهما.. والمحكمة عاقبتها بهذا الحكم
٠٣:٠٦:٣٧ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أدانت محكمة جدة الجزائية مواطنة بتصوير زوج وزوجته والاعتداء على خصوصيتهما، وعاقبتها في الحق الخاص بالسجن 48 ساعة وتضمن الحكم النهائي أخذ التعهد عليها بعدم تكرار مثل هذا الفعل مستقبلاً.

وفي التفاصيل، بحسب “عكاظ”، فإن مواطناً كان برفقة زوجته في مطعم وكوفي على كورنيش جدة، أقام دعوى أمام المحكمة، اتهم فيها مواطنة بتصويره دون إذن منه، والتلفظ عليه وعلى زوجته والاستهزاء منهما بعبارات مسيئة. وصدر أمر حفظ من النيابة العامة في الحق العام كون الدعوى شخصية.

المشتكي طالب بمعاقبة المرأة وتعزيرها

وطالب المشتكي في دعواه أمام محكمة جدة الجزائية بمعاقبة المرأة وتعزيرها بعقوبة مناسبة ومثلت المتهمة أمام المحكمة وأقرت أنها قامت بتصوير المشتكي وزوجته وأنكرت تلفظها عليهما أو شتمهما، وبررت التصوير لإثبات قيام الزوجين بالتلفظ عليها.

وأوضحت المرأة المتهمة أنها حذفت المقطع، بعدما تحفظت النيابة على جوالها وليس لديها نسخة من فيديو التصوير محل الشكوى، وعادت وبررت ما قامت به من تصوير الزوجين كونه حدث خلاف بينهما في الطريق قبل دخولهم المطعم، وكان يتلفظ عليها بعبارة غير لائقة، وفق مذكرتها أمام المحكمة.

وأقرت أن وجه الزوج كان ظاهراً في مقطع التصوير المحذوف ولم يظهر وجه زوجته.

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