بالفيديو.. مستشار مالي: اقتصاد المملكة ينمو ويتوسع بشكل ملحوظ وسريع

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قال المستشار المالي ماجد الصويغ، إن المملكة تبحث عن الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دورها في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هذا يحدث بالفعل الآن.

وأضاف خلال مداخلة بقناة “الإخبارية”: أكثر التراخيص للمنشآت الصناعية المنتجة للصناعات الغذائية وهذا يدل على أن هناك تحرك نحو رؤية المملكة الموضوعة.

وتابع: هذا يؤثر على الميزان التجاري والميزان الاقتصادي للمملكة وكل الجهود المبذولة تهدف لضمان الأمن الغذائي وتجاوز الأزمات العالمية.

وواصل: “كل ذلك يدل على وجود رؤية مستقبلية واضحة كما أن المملكة يوجد فيها نمو اقتصادي كبير وحراك ملموس”.

الترخيص لـ 115 مصنعا جديدا

كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية كشفت عن إصدار 115 ترخيصا صناعيا جديدًا خلال شهر أغسطس الماضي.

وبحسب الوزارة، فإن التراخيص الجديدة توزعت على 5 أنشطة صناعية، يتصدرها نشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ 21 ترخيصًا، ونشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بـ 14 ترخيصًا، ونشاط صناعة منتجات المعادن المُشكلة باستثناء المعدات والآلات بـ 13 ترخيصًا، أما نشاط صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الأثاث فكان لكل منهما 10 تراخيص.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أنّ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس قد بلغ 646 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10,707 آلاف مصنع، بحجم استثمارات يبلغ 1.370 تريليون ريال.

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