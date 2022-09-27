الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«التأمينات» توضح حالات يحق للمشترك فيها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة
إحصائية صادمة عن مصابي السرطان بالكويت
مواطنة صوّرت زوج وزوجته داخل مطعم دون علمهما.. والمحكمة عاقبتها بهذا الحكم
بالفيديو.. مستشار مالي: اقتصاد المملكة ينمو ويتوسع بشكل ملحوظ وسريع
«معهد الإدارة العامة» يعلن بدء التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية
شاهد .. لحظة سقوط طائرتين في ألمانيا خلال استعراض جوي ومصرع قائديهما

الرئيسية

 /

دولي

 /

إحصائية صادمة عن مصابي السرطان بالكويت

إحصائية صادمة عن مصابي السرطان بالكويت

إحصائية صادمة عن مصابي السرطان بالكويت
٠٣:٠٨:٢٩ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان رئيس صندوق مرضى السرطان بالجمعية د.خالد الصالح، إن عدد المصابين بالسرطان في الكويت يزيد على 2800 مريض سنوياً، نصفهم من المقيمين، وفق الإحصائيات الحديثة.

تأثر الأسر بمرض عائلها

وأوضح الصالح أن الأسر تتأثر بمرض عائلها بما ينعكس سلباً على نمط حياتهم، وكان لابد من توجيه الدعم المستمر للمرضى.

وأفاد أن المساعدات المقدمة من صندوق مرضى السرطان بالجمعية، تتنوع ما بين مساعدات شهرية للمريض الذي يستقبل الصندوق ملفه من الخدمة الاجتماعية بمركز الكويت لمكافحة السرطان، متضمنا تقريره الطبي والاجتماعي، للوقوف على حالته.

كما يقدم الصندوق لمرضى السرطان، خاصة الفقراء، تكاليف الاشعات والفحوصات المطلوبة من الأطباء المختصين، لوضع خطة علاجه.

خدمات الصندوق للمرضى

وأشار إلى أن الصندوق يتيح لمريض السرطان الذي بلغ مراحل متأخرة من مرضه للسفر إلى بلده، ليكون بين أهله مع تحمل الصندوق جميع التكاليف الخاصة بذلك، مع إعطاء المريض مبلغاً يعينه على الحياة في بلده حتى تستقر أوضاعه.

اقرأ أيضا:

«لا يتدخل الإنسان في زراعتها».. عشبة برية تقضي على السرطان والكوليسترول

«نتائج واعدة».. علماء بريطانيون يتوصلون إلى نوع جديد لعلاج مرضى السرطان

الكلمات الدلالية:
الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان صندوق مرضى السرطان مرض السرطان مرضى السرطان بالكويت

مواد ذات صلة

المزيد
22 قتيلاً في حماة.. والعفو الدولية تدين سوريا

22 قتيلاً في حماة.. والعفو الدولية تدين سوريا

١٠:٣٦ م، الأربعاء، ٠٦ يوليو ٢٠١١
مصري يحاول الاعتداء على نجاد في القاهرة

مصري يحاول الاعتداء على نجاد في القاهرة

٠٨:٠٤ م، الخميس، ٠٧ فبراير ٢٠١٣
بعدما فاض به الكيل.. استقالة نائب المبعوث الأمريكي لإيران

بعدما فاض به الكيل.. استقالة نائب المبعوث الأمريكي لإيران

١٠:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٥ يناير ٢٠٢٢
تركيا.. تكليف أوغلو بتشكيل حكومة «مؤقتة»

تركيا.. تكليف أوغلو بتشكيل حكومة «مؤقتة»

٠٣:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٥ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *