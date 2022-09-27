إحصائية صادمة عن مصابي السرطان بالكويت

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان رئيس صندوق مرضى السرطان بالجمعية د.خالد الصالح، إن عدد المصابين بالسرطان في الكويت يزيد على 2800 مريض سنوياً، نصفهم من المقيمين، وفق الإحصائيات الحديثة.

تأثر الأسر بمرض عائلها

وأوضح الصالح أن الأسر تتأثر بمرض عائلها بما ينعكس سلباً على نمط حياتهم، وكان لابد من توجيه الدعم المستمر للمرضى.

وأفاد أن المساعدات المقدمة من صندوق مرضى السرطان بالجمعية، تتنوع ما بين مساعدات شهرية للمريض الذي يستقبل الصندوق ملفه من الخدمة الاجتماعية بمركز الكويت لمكافحة السرطان، متضمنا تقريره الطبي والاجتماعي، للوقوف على حالته.

كما يقدم الصندوق لمرضى السرطان، خاصة الفقراء، تكاليف الاشعات والفحوصات المطلوبة من الأطباء المختصين، لوضع خطة علاجه.

خدمات الصندوق للمرضى

وأشار إلى أن الصندوق يتيح لمريض السرطان الذي بلغ مراحل متأخرة من مرضه للسفر إلى بلده، ليكون بين أهله مع تحمل الصندوق جميع التكاليف الخاصة بذلك، مع إعطاء المريض مبلغاً يعينه على الحياة في بلده حتى تستقر أوضاعه.

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