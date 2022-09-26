الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
دراسة حديثة تكشف مفاجأة عن العمل من المنزل
هل العاملة المنزلية مكلفة بالطبخ والاهتمام بالأطفال؟ (فيديو)
2.8 تريليون دولار خسائر مالية عالمية متوقعة في 2023
سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض ومخاوف من استمرار الركود
راتب 10,000 ريال بالإضافة لبدل نقل وسكن.. وظائف في التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية
المشاهد الأولى.. انفجار يوقع ضحايا في هجوم مسلح على مقر للشرطة التركية بـ«مرسين»

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

دراسة حديثة تكشف مفاجأة عن العمل من المنزل

دراسة حديثة تكشف مفاجأة عن العمل من المنزل

دراسة حديثة تكشف مفاجأة عن العمل من المنزل
٠٢:١٢:٤٩ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

فجرت دراسة حديثة مفاجأة بشأن التحول إلى العمل من المنزل، مشيرة إلى أن ذلك كان وراء أكثر من نصف الزيادة في أسعار المنازل والإيجارات في الولايات المتحدة خلال الوباء.

وذكر بحث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو: “كان الانتقال إلى العمل عن بعد بسبب جائحة كورونا عاملًا رئيسياً وراء الصعود القوي لأسعار المنازل مؤخرًا”.

ارتفاع متوسط أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 24 ٪

وارتفع متوسط أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 24% في العامين المنتهيين في نوفمبر 2021، بينما كان أكثر من 60% من تلك الزيادة مرتبطة بارتفاع العمل من المنزل، بحسب الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن الاتجاه نحو العمل عن بعد لايزال مستمرًا، حيث إن 30% من العمل يظل من المنزل حتى الشهر الماضي.

وأضافت دراسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو: “هذا يشير إلى أن أساسيات الطلب على المنازل قد تغيرت، ومن المرجح أن يؤثر استمرار العمل عن بعد على المسار المستقبلي لأسعار العقارات والتضخم”.

اقرأ أيضا :

برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة.. إليك الشروط ورابط التقديم

الكلمات الدلالية:
أسعار المنازل في أمريكا العمل عن بعد العمل من المنزل كيفية العمل عن بعد

مواد ذات صلة

المزيد
سوق الأسهم يرتفع 135 نقطة بتداولات 4 مليارات ريال

سوق الأسهم يرتفع 135 نقطة بتداولات 4 مليارات ريال

٠٥:٣٧ م، الأثنين، ١٠ أغسطس ٢٠١٥
أسعار الطماطم تتراجع 10% بالمملكة خلال شهر يناير

أسعار الطماطم تتراجع 10% بالمملكة خلال شهر يناير

٠٨:٣٤ ص، الأثنين، ١٧ فبراير ٢٠١٤
ولي العهد يوجه بحل إشكالية 10 مليارات مطالبات «الزكاة» من البنوك

ولي العهد يوجه بحل إشكالية 10 مليارات مطالبات «الزكاة» من البنوك

١٢:٥٩ م، الخميس، ٠٨ مارس ٢٠١٨
ارتفاع أسعار النفط .. و«برنت» يلامس الـ 92 دولارًا

ارتفاع أسعار النفط .. و«برنت» يلامس الـ 92 دولارًا

٠٢:٢٩ ص، الخميس، ١٠ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *