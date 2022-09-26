دراسة حديثة تكشف مفاجأة عن العمل من المنزل

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فجرت دراسة حديثة مفاجأة بشأن التحول إلى العمل من المنزل، مشيرة إلى أن ذلك كان وراء أكثر من نصف الزيادة في أسعار المنازل والإيجارات في الولايات المتحدة خلال الوباء.

وذكر بحث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو: “كان الانتقال إلى العمل عن بعد بسبب جائحة كورونا عاملًا رئيسياً وراء الصعود القوي لأسعار المنازل مؤخرًا”.

ارتفاع متوسط أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 24 ٪

وارتفع متوسط أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 24% في العامين المنتهيين في نوفمبر 2021، بينما كان أكثر من 60% من تلك الزيادة مرتبطة بارتفاع العمل من المنزل، بحسب الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن الاتجاه نحو العمل عن بعد لايزال مستمرًا، حيث إن 30% من العمل يظل من المنزل حتى الشهر الماضي.

وأضافت دراسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو: “هذا يشير إلى أن أساسيات الطلب على المنازل قد تغيرت، ومن المرجح أن يؤثر استمرار العمل عن بعد على المسار المستقبلي لأسعار العقارات والتضخم”.

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