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أخفق في حماية الأطفال.. «تيك توك» يواجه غرامة مالية قدرها 27 مليون جنيه إسترليني
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أخفق في حماية الأطفال.. «تيك توك» يواجه غرامة مالية قدرها 27 مليون جنيه إسترليني

أخفق في حماية الأطفال.. «تيك توك» يواجه غرامة مالية قدرها 27 مليون جنيه إسترليني

أخفق في حماية الأطفال.. «تيك توك» يواجه غرامة مالية قدرها 27 مليون جنيه إسترليني
٠٢:٣١:٤٧ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا إن منصة مشاركة الفيديو ربما تكون قد تعاملت مع بيانات أطفال في سن أقل من 13 عاما دون الموافقة المناسبة منهم.

وعلى إثر هذا، يواجه موقع تيك توك غرامة مالية قدرها 27 مليون جنيه إسترليني لإخفاقه في حماية خصوصية الأطفال عند استخدامهم للمنصة.

وأوضح المكتب أن الخرق حدث على مدى أكثر من عامين – حتى يوليو 2020 – لكنها لم تتوصل بعد إلى نتائج نهائية.

ويقول تيك توك إنه يعترض على النتائج، مشيرا إلى أنها “غير نهائية”.

وأصدر مكتب مفوض المعلومات “إشعاراً بالنوايا” وجهه إلى تيك توك، وشركة تيك توك لتقنيات المعلومات المحدودة في بريطانيا ويعد هذا مستنداً قانونياً يسبق الغرامة المحتملة.

ويحدد الإشعار وجهة نظر المكتب المؤقتة التي ترى أن شركة تيك توك انتهكت قانون حماية البيانات في بريطانيا بين مايو 2018 ويوليو 2020.

ووجد تحقيق المكتب أن موقع التواصل الاجتماعي قد يكون:

١- تعامل مع بيانات أطفال دون سن 13 عاماً دون موافقة مناسبة من الوالدين

٢- لم يوفر المعلومات المناسبة لمستخدميه بطريقة موجزة وشفافة وسهلة الفهم

٣- عالج بيانات فئات خاصة، دون أسس قانونية لفعل ذلك

ويستخدم 44 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و 12 عاماً في بريطانيا تيك توك، وفقاً للمكتب الحكومي للإشراف على الاتصالات، أوفكوم، وذلك على الرغم من سياسات المنصة بحظر الاستخدام على من تقل أعمارهم عن 13 عاماً.

وقال مفوض المعلومات جون إدواردز: “نريد جميعاً أن يكون الأطفال قادرين على التعلم وتجربة العالم الرقمي، ولكن مع توفير حماية لخصوصية البيانات المناسبة”.

وأضاف: “يجب على الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية قانونياً وضع تلك الحماية في مكانها الصحيح، لكن وجهة نظرنا المؤقتة هي أن تيك توك لم تف بهذا المطلب.

وأطلقت تيك توك عدداً من الميزات لتعزيز الخصوصية والأمان على الموقع – من بينها السماح للآباء بربط حساباتهم بأطفالهم، وتعطيل المراسلة المباشرة لمن هم دون سن 16 عاماً.

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