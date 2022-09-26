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«الموت ولا المذلة».. الاحتجاجات تتواصل في كافة أنحاء إيران (فيديوهات)
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«الموت ولا المذلة».. الاحتجاجات تتواصل في كافة أنحاء إيران (فيديوهات)

«الموت ولا المذلة».. الاحتجاجات تتواصل في كافة أنحاء إيران (فيديوهات)

«الموت ولا المذلة».. الاحتجاجات تتواصل في كافة أنحاء إيران (فيديوهات)
٠٢:٤٥:٠٧ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل –  فريق التحرير:

تواصلت، للاسبوع الثاني، احتجاجات الشعب الإيراني، بعد مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، بأحد مراكز الشرطة الإيرانية.

شعار «الموت ولا المذلة»

خرج مواطنو العاصمة الإيرانية طهران ليلا في مظاهرات حاشدة، ورفعوا شعار “الموت ولا المذلة”، و”الموت لخامنئي” و”الموت للديكتاتور”.

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ارتفاع عدد الضحايا

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المتأججة في إيران إلى 76 قتيلا، واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل الشابة مهسا أميني في أحد مراكز الشرطة.

وخرجت مدن كاملة في تظاهرات حاشدة بإيران على خلفية مقتل الناشطة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.

وكان لافتا أن الهتافات مشتركة وهي “الموت لخامنئي”، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط نظام الملالي الذي تسبب في ممارسات قمعية للشعب الإيراني.

الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران طهران مهسا أميني

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