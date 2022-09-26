راتب 10,000 ريال بالإضافة لبدل نقل وسكن.. وظائف في التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، للعمل في ينبع، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير مشروع.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة.

ثماني (8) سنوات على الأقل خبرة في المجال، منها أربع (4) سنوات خبرة إدارة جمع النفايات الصلبة والتخلص منها، ومكافحة الآفات والحراسة الخدمات في المجتمعات التي تضم 70000 شخص أو أكثر.

يجب أن يكون قد أظهر الكفاءة في التنظيم ، مهارات التخطيط ، إدارة جمع النفايات الصلبة ، مكافحة الآفات السيطرة وعمليات الحراسة وإدارة شؤون الموظفين والمسائل ذات الصلة في منظمة قابلة للتطبيق.

يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة.

يجب أن يكون لديك رخصة مشغل مركبة سعودية سارية المفعول وفي بلد المنشأ.

المهارات:

ايجادة اللغة الانجليزية.

استخدام برامج مايكروسوفت اوفيس.

القدرة على تحليل البيانات.

تطوير الخطط التشغيلية.

المزايا:

راتب اساسي : 10,000 ريال سعودي.

بدل سكن : 625 ريال سعودي.

بدل النقل : 625 ريال سعودي.

تأمين طبي يشمل افراد الاسرة.

إجازة (30) يوم عن كل سنة ميلادية.

طريقة التقديم :

أوضح برنامج الإحلال أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).