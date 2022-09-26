سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض ومخاوف من استمرار الركود

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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، أمس، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

تراجع المؤشرات الرئيسة

فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 329.60 نقطة إلى 1.11% ليغلق عند 29260.81 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 38.19 نقطة إلى 1.03% بـ 3655.04 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 65.01 نقطة إلى 0.60% بواقع 10802.92 نقطة، حسب “واس”.

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الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى له في التاريخ

مخاوف انكماش الاقتصاد الأمريكي

ووفق مراقبين، يشعر المستثمرون بالقلق من أن حملة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) القوية لمكافحة التضخم قد تدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى انكماش حاد، حسب “الاقتصادية”.

واهتزت الثقة بين متداولي الأسهم أيضا بسبب التحركات الكبيرة في سوق الصرف الأجنبي العالمي، حيث وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وسط مخاوف من أن الخطة المالية للحكومة البريطانية الجديدة الصادرة يوم الجمعة تهدد بالضغط على مالية البلاد العامة.