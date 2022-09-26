تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الثلاثاء

تواصل – فريق التحرير :

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 27 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:12 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:55 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4 :56

المدينة – 4:55

الرياض – 4:27

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:12

المدينة – 12:13

الرياض – 11:45

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:36

المدينة – 3:38

الرياض – 3:10

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:13

المدينة – 6:13

الرياض – 5:45

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:43

المدينة – 7:43

الرياض – 7:15

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