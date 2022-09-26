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تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الثلاثاء
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تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الثلاثاء

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الثلاثاء

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الثلاثاء
١٢:٥٤:٣١ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 27 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:12 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:55 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4 :56

المدينة – 4:55

الرياض – 4:27

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:12

المدينة – 12:13

الرياض – 11:45

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:36

المدينة – 3:38

الرياض – 3:10

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:13

المدينة – 6:13

الرياض – 5:45

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:43

المدينة – 7:43

الرياض – 7:15

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الكلمات الدلالية:
صلاة العشاء صلاة الفجر صلاة المغرب مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الظهر

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