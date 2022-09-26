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«ناسا» تجري اصطداما متعمدا بكويكب
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«ناسا» تجري اصطداما متعمدا بكويكب

«ناسا» تجري اصطداما متعمدا بكويكب

«ناسا» تجري اصطداما متعمدا بكويكب
٠١:٠٠:٢٢ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تجري وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، الليلة، تصادما متعما بين مركبة فضائية، بكويكب، بغرض تحويل مساره، في اختبار رئيسي لقدرة البشرية على منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

الكويكبات الخطيرة على الأرض

يعتبر عدد قليل جدا من مليارات الكويكبات والمذنبات الموجودة في النظام الشمسي الذي تنتمي إليه الأرض خطراً على كوكب البشر ولن يكون أي منها كذلك في السنوات المئة المقبلة.

إلا أن توماس تسوربوخن، كبير العلماء في “ناسا”، قال: “أضمن لكم أنه إذا انتظرتم مدة كافية، سيكون هناك جسم ما”.

30 ألف كويكب قريب من الأرض

ورصد حتى الآن حوالي 30 ألف كويكب من كل الأحجام قرب الأرض، وتطلق عليها صفة أجسام قريبة من الأرض، أي أن مدارها يتقاطع مع مدار كوكب البشر، فيما يعثر على حوالي ثلاثة آلاف نوع جديد كل عام.

ووفقا للعلماء، رصدت كل الكويكبات التي يبلغ طولها كيلومترا أو أكثر بشكل شبه كامل، لكنهم يقدّرون أنهم لم يرصدوا إلا حوالى 40 % من الكويكبات التي يبلغ مقاسها 140 مترا أو أكثر، وهذه لديها القدرة على تدمير منطقة كاملة.

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كيف يمكن مشاهدة الحدث

تعرض وكالة ناسا، هذه الليلة الحدث المهم، الذي يجرى تنفيذه للمرة الأولى في تاريخ أبحاث وعلوم الفضاء، عبر موقعها ( هنا )، وكذلك عبر قناة اليوتيوب ( هنا ).

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أبحاث ناسا العلمية اصطدم بكويكب تحويل مسار كويكب كويكبات خطيرة على الأرض وكالة الفضاء الأمريكية ناسا

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