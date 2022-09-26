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سفير إيران في لندن بقبضة المتظاهرين.. وهذا ما حدث (فيديو)

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سفير إيران في لندن بقبضة المتظاهرين.. وهذا ما حدث (فيديو)

سفير إيران في لندن بقبضة المتظاهرين.. وهذا ما حدث (فيديو)

سفير إيران في لندن بقبضة المتظاهرين.. وهذا ما حدث (فيديو)
١٢:٣٨:١٢ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه للسفير الإيراني في لندن، بعد أن احتجزه العشرات من المتظاهرين الغاضبين.

ويظهر في الفيديو مطاردة محتجين له، قبل أن يضعوه في قبضتهم، بينما رفضوا إطلاق سراحه قبل أن يقوم بترديد شعار الاحتجاجات “الموت لـ خامنئي”.

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ووقعت مصادمات بين المتظاهرين والشرطة قرب السفارة الإيرانية في لندن خلال مظاهرات احتجاج أمام السفارة الإيرانية، في العاصمة البريطانية.

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وقالت الشرطة إن المتظاهرين، ألقوا على عناصرها بمقذوفات، واخترقوا الحواجز التي وضعوها لتنظيم الحركة في المنطقة، مساء الأحد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات، في إيران، والتي أشعلها، موت مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل عناصر شرطة الإرشاد.

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وجرى اعتقال 5 أشخاص، حسبما قالت الشرطة، للاشتباه في قيامهم بتصرفات عنيفة، كما وردت تقارير تفيد بوقوع بعض الإصابات في صفوف الشرطة.

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