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«ميليشيا الحوثي» تستهدف احتفال اليمنيين بيوم 26 سبتمبر بصاروخ باليستي

«ميليشيا الحوثي» تستهدف احتفال اليمنيين بيوم 26 سبتمبر بصاروخ باليستي

«ميليشيا الحوثي» تستهدف احتفال اليمنيين بيوم 26 سبتمبر بصاروخ باليستي
١٢:٢٢:٣٠ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الأحد، تجمع عدد من اليمنيين غرب محافظة حجة للاحتفال بيوم 26 من سبتمبر بصاروخ باليستي.

وقال محافظ المحافظة، اللواء عبدالكريم السنيني، إن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الميليشيات الحوثية حفلاً سبتمبرياً بصاروخ باليستي ، مشيرا الى استهداف الميليشيات حفل العام الماضي بصاروخين باليستيين راح ضحيتها ١٠ شهداء وأكثر من ١٥ جريح أغلبهم من المدنيين.

وأدان محافظ حجة بشدة هذه الجريمة الإرهابية التي تعد إمعاناً من مليشيات الحوثي في خرق الهدنة الأممية ونسفا لكل مساعي السلام التي يسعى عبرها المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن، وجريمة مكتملة الأركان تدل على بشاعة المليشيا ووحشيتها ورغبتها في إيقاع أكبر عدد من الضحايا.

دعوات للمجتمع المدني لإدانة الهجوم الحوثي

ودعا المحافظ المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية والرسمية المحلية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذا العمل الإجرامي الإرهابي الذي قامت به مليشيات الحوثي، والمجتمع الدولي وكل قواه الحية إلى اتخاذ خطوات عملية إجرائية بتصنيف هذه المليشيات في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكد أن هذه الجرائم التي تمارسها الميليشيا لن ترهب أبطال الجيش الوطني بل ستزيدهم إصرارا للمضي في معركة التحرير بكل بسالة وإقدام.

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الكلمات الدلالية:
احتفال 26 سبتمبر الحوثيون اليمن محافظة حجة ميليشيا الحوثي

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