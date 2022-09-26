الكوليرا يضرب سوريا .. إصابة 338 ووفاة 29 شخصًا

تواصل- فريق التحرير:

يعيش السوريون معاناة حقيقة تضاف إلى معانة الحرب التي دمرت البلد العربي، بعد تفش مرض الكوليرا في عدة مناطق من البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة السورية الإثنين، أن تفشي الكوليرا في سوريا أودى بحياة 29 شخصاً، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ تفشٍّ للكوليرا في سوريا.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في سوريا عبر الاختبار السريع بلغ 338 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 29، بعد شهر من تفشي المرض.

كما أضافت أن الجزء الأكبر من الوفيات والإصابات تركز في محافظة حلب بالشمال.

وذكرت الوزارة أن هناك 230 حالة إصابة في محافظة حلب، حيث تأكدت وفاة 25 شخصاً. وانتشرت باقي الإصابات في مختلف أنحاء البلاد