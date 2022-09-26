هل العاملة المنزلية مكلفة بالطبخ والاهتمام بالأطفال؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح صاحب مكتب استقدام بالدمام، ضوابط عقود العمالة المنزلية، وإذا كان تكليف العاملة بالطبخ والاهتمام بالأطفال مخالف للعقد، أم غير مخالف.

طبيعة عقود العمالة المنزلية

وقال هاشم العبد المحسن، صاحب مكتب استقدام، إن تكليف العاملة المنزلية، بالطبخ والاهتمام بالأطفال مخالف للعقد، مشيرا إلى أن العقد يتوقف عند الصيغة الموجودة به، وكذلك بالتأشيرة.

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عقود المربيات والطباخات

ولفت العبد المحسن، في مداخلة عبر برنامج بثته قناة “السعودية”، إلى وجود تأشيرات مختلفة تحمل مسميات “طباخة” أو “مربية” وهذه تختلف عن تأشيرات “العاملة المنزلية”.

الحد الأعلى لاستقدام العمالة

وفي وقت سابق، ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وتنشر “تواصل” إنفوجرافًا يوضح بالأرقام الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية بالمملكة وهي كالآتي:

أوغندا 9,500 ريال

تايلاند 10,000 ريال

كينيا 10,870 ريالا

بنجلاديش 13,000 ريال

الفلبين 17,288 ريالًا

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