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شاهد.. لاعب الهلال لكرة السلة الأمريكي مارك لوينز يشهر إسلامه
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شاهد.. لاعب الهلال لكرة السلة الأمريكي مارك لوينز يشهر إسلامه

شاهد.. لاعب الهلال لكرة السلة الأمريكي مارك لوينز يشهر إسلامه

شاهد.. لاعب الهلال لكرة السلة الأمريكي مارك لوينز يشهر إسلامه
١٠:٤١:٣٣ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتناق لاعب نادي الهلال لكرة السلة الأمريكي مارك لوينز الإسلام ونطقه بالشهادتين.

اللاعب الأمريكي يردد الشهادتين

ويظهر الفيديو “لوينز” أثناء ترديد الشهادتين في الهاتف بينما كان أحد الأشخاص يلقنه الشهادة.

وانتشر مقطع فيديو لمارك ليونز وهو يتحدث بالهاتف قبل أن ينطق بالشهادتين، وقد احتضنه شخص خلال حديثه، وكانت تُسمع في الفيديو أصوات أشخاص آخرين.

ويبدو أن اللاعب الأمريكي لم يستطع التحدث باللغة العربية بشكل سليم وظهرت الكلمات غير واضحة لكنه استطاع نطق الشهادة في النهاية وبالتالي دخول الدين الإسلامي.

ليونز يلعب في مركز صانع اللعب

وقبل أيام تعاقد الهلال مع مارك ليونز الذي يلعب في مركز صانع اللعب وهو من مواليد يوليو 1989.

وفي مارس الماضي أعلن الهولندي كلارنس سيدورف، نجم الكرة الهولندية السابق، اعتناقه رسميا الدين الإسلامي خلال تواجده في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في دبي في دولة الإمارات.

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