ابتعاث وتوظيف.. الشرق الأوسط لمحركات الطائرات تعلن فتح باب التقديم

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أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات (إحدى شركات التوازن الاقتصادي) عن بدء التقديم في (برنامَج الابتعاث المنتهي بالتوظيف لعام 2022م) والذي يستهدف المواطنين، بهدف تقديم فرص ابتعاث لدرجة الماجستير إلى أفضل الجامعات العالمية – مع (فرص وظيفية مؤكدة) بعد التخرج، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عن البرنامج:

يهدف برنامج إلى تقديم فرص ابتعاث لدرجة الماجستير إلى أفضل الجامعات العالمية التي تقدم تخصصات تخدم قطاع الصناعة العسكرية لتمكين جيل واعد من الكفاءات الوطنية للعمل في مجالات الصناعات ومحركات الطائرات العسكرية والمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 – كما يضمن البرنامج (توظيف) المبتعثين بعد تخرجهم بما يتناسب مع المؤهل المبتعث عليه المرشح وما يتوافق مع المسميات الوظيفية لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة.

الشروط :

1- إتمام شهادة البكالوريوس والحصول على وثيقة التخرج الرسمية والسجل الأكاديمي وشهادة المعادلة ما الجهة المختصة إذا كانت صادرة من جهة تعليمية خارج المملكة.

2- ألا يقل التقدير عن جيد جدًا، وألا يقل المعدل التراكمي عن (3.0 من أصل 4) أو (4.5 من أصل 5) أو (80 من أصل 100) أو ما يعادلها من الشهادات من الجهات التعليمية خارج المملكة.

3- تحدد المنشأة شرط عدد السنوات التي مرت على حصول المرشح لدرجة البكالوريوس.

4- إجراء اختبار القدرات العامة لطلاب الجامعة في المركز الوطني للقياس والتقويم.

5- أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (5) في نتيجة اختبار اللغة الانجليزية (أيلتس) أو ما يعادله.

عن الشركة:

تم تأسيس شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة في العام 1992 كمشروع مشترك كما أنها تعتبر إحدى شركات التوازن الاقتصادي المدرجة في برنامج التوازن الاقتصادي بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، للمساعدة على تشكيل أعمال مدرة للربح في المملكة العربية السعودية – وتزاول شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات أعمالها في مجال توفير أعمال صيانة وعمرة المحركات العسكرية للطائرات التابعة (للقوات الجوية الملكية السعودية) منذ عام 2001م.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن للتقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

رابط التقديم – ( اضغط هنا).