الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة «العيدابي» بجازان تضبط مواطنين.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما
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شرطة «العيدابي» بجازان تضبط مواطنين.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما

شرطة «العيدابي» بجازان تضبط مواطنين.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما

شرطة «العيدابي» بجازان تضبط مواطنين.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما
١١:٠٧:٢٩ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قبضت دوريات شرطة محافظة العيدابي بجازان على مواطنين بحوزتهما (3135) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة بداخل مركبة يقودها أحدهما

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص

القبض على مقيم يمني لنقله بمركبته 5 مخالفين لنظام أمن الحدود

وقبل أيام، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي في محافظة العيدابي بمنطقة جازان على مقيم يمني لنقله بمركبته 5 مخالفين لنظام أمن الحدود 4 من الجنسية الإثيوبية و(مقيم) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ونقلوا إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأضاف أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية المناطق.

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الكلمات الدلالية:
تجارة المخدرات تداول الحبوب المخدرة جازان شرطة العيدابي

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