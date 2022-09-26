«السليم»: تكلفة مشروع وسط جدة 75 مليار ريال.. ولا نزع للملكيات

تواصل- فريق التحرير:

كشف الرئيسُ التنفيذي لشركة وسط جدة المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم، عن التكلفة المالية للمشروع، مشيرًا إلى أنها بلغت 75 مليار ريال.

وأكد “السليم” ضمن جلسة حوارية بالمنتدى المصاحب لمعرض مشاريع مدن متميزة في عهد خادم الحرمين بعنوان “نظرة عامة على المشاريع الرئيسية ومساهمتها في تطوير وتنمية المدن”، على عدمَ وجود أي نزع للملكيات داخل المشروع.

وأوضح “السليم” أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهدِ رئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة، بأن يكون مشروع وسط جدة على نمط منطقة البلد التاريخية، مشيراً إلى أن الرؤيةُ التخطيطيةُ لمشروع وسط جدة تعتمدُ على الهوية الحضارية لوسط البلد، حيث تم استقطاب تصاميم جميلة ومختلفة من خارج المملكة كون مدينة جدة تعدُّ بوابة الحرمين الشريفين، ورؤية 2030 تستهدف أن يصل عدد زوارها إلى أكثر من 30 مليون زائر في السنة .

وأفاد أن التحدي كيف تعطي جدة منظراً حضارياً للعالم يكون عنصراً مستوحى من وسط البلد الذي تبلغ مساحته 800 ألف متر مربع، ويحمل تاريخاً جميلاً وإرثاً حضارياً، مشيراً إلى إلى أن المشروع يتميز بواجهة بحرية ضخمة تضم معالم رئيسة، منها الأستاذ الرياضي، ودار أوبرا، ومتحف، مبيناً أن وسطُ جدة صُمِّمَ بحيث يكون 40% من مساحته عبارة عن حدائق وممشى، ويمر بست مراحل، وتبلغ مساحته 5 ملايين و700 ألف متر مربع، وقد جرى استلام جميع أراضي المشروع.