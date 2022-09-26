الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. تكريم الطالب «غاض البصر» بسبب ما فعله مع فتاة...
شرطة «العيدابي» بجازان تضبط مواطنين.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما
ابتعاث وتوظيف.. الشرق الأوسط لمحركات الطائرات تعلن فتح باب التقديم
شاهد.. لاعب الهلال لكرة السلة الأمريكي مارك لوينز يشهر إسلامه
النائب العام يُمَثِّل المملكة في مؤتمر الرابطة الدولية للنواب العموم...
«لا يتدخل الإنسان في زراعتها».. عشبة برية تقضي على السرطان...

الرئيسية

 /

صحة

 /

«لا يتدخل الإنسان في زراعتها».. عشبة برية تقضي على السرطان والكوليسترول

«لا يتدخل الإنسان في زراعتها».. عشبة برية تقضي على السرطان والكوليسترول

«لا يتدخل الإنسان في زراعتها».. عشبة برية تقضي على السرطان والكوليسترول
١٠:٣٤:٣٨ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

تنمو الرجلة وسط الحشائش ولم يتدخل الإنسان في زراعتها وهي من النباتات “الكيميائية” التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول وهي معروفة أيضًا باسم “البقله أو الفرفحينا”.

وتشبه “الرجلة” إلى حد كبير عرش البطيخ بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة بذات الوقت وتؤكل نيئة أو تخرط مثل الملوخية والسبانخ وتطبخ وتؤكل بالعيش، وتكثر الرجلة أو البقلة في حقول الوادي الجديد والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي وتمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان.

كما أنها معروفة في الطب الصيني التقليدي ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.

فوائد عديدة للرجلة

من جهته، قال المهندس بخيت عبد السلام ، أحد أخصائي الزراعة في مصر، إن البقلة نبات خضري ينبت “عشوائيا ” دون زراعته ويكثر الطلب عليه لما له من فوائد عجيبة ومفيدة للإنسان بعد دراستها ومنها منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وطرد الديدان الحلقية من الجسم، وتعزز ليونة المعدة والإسهال البسيط، وإيقاف التقيؤ والوحام، وعلاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم، وعلاج الصداع والحمى.

وأوضح أن أحد الكيميائيين أجرى دراسة على تأثير البقلة أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية.

وأضاف أن تناول الرجلة لا يؤدي إلى حدوث أية آثار جانبية، ولها بالتالي تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي اضطراب استقلاب الشحوم، مشيرا إلى أن الرجلة غنية جدا بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم.

اقرأ أيضا :

هل للأمطار الصيفية ضرر على النباتات البرية والحيوانات؟ خبير يوضح

الكلمات الدلالية:
السرطان القضاء على السرطان عشبة برية فوائد النباتات البرية محاربة السرطان

مواد ذات صلة

هل يعاني طفلك من «التأتأة».. أخصائي نفسي يوضح الأسباب والعلاج (فيديو)

هل يعاني طفلك من «التأتأة».. أخصائي نفسي يوضح الأسباب والعلاج (فيديو)
منها منع تجلط الدم.. فوائد صحية مذهلة لـ«القرفة»

منها منع تجلط الدم.. فوائد صحية مذهلة لـ«القرفة»
احذر.. إهمال تنظيف الأسنان يزيد احتمال الإصابة بهذا المرض

احذر.. إهمال تنظيف الأسنان يزيد احتمال الإصابة بهذا المرض
أطعمة ومشروبات «خادعة».. 4 أصناف تقضي على الرجيم وتسبب السمنة

أطعمة ومشروبات «خادعة».. 4 أصناف تقضي على الرجيم وتسبب السمنة

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *