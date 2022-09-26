«لا يتدخل الإنسان في زراعتها».. عشبة برية تقضي على السرطان والكوليسترول

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تنمو الرجلة وسط الحشائش ولم يتدخل الإنسان في زراعتها وهي من النباتات “الكيميائية” التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول وهي معروفة أيضًا باسم “البقله أو الفرفحينا”.

وتشبه “الرجلة” إلى حد كبير عرش البطيخ بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة بذات الوقت وتؤكل نيئة أو تخرط مثل الملوخية والسبانخ وتطبخ وتؤكل بالعيش، وتكثر الرجلة أو البقلة في حقول الوادي الجديد والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي وتمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان.

كما أنها معروفة في الطب الصيني التقليدي ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.

فوائد عديدة للرجلة

من جهته، قال المهندس بخيت عبد السلام ، أحد أخصائي الزراعة في مصر، إن البقلة نبات خضري ينبت “عشوائيا ” دون زراعته ويكثر الطلب عليه لما له من فوائد عجيبة ومفيدة للإنسان بعد دراستها ومنها منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وطرد الديدان الحلقية من الجسم، وتعزز ليونة المعدة والإسهال البسيط، وإيقاف التقيؤ والوحام، وعلاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم، وعلاج الصداع والحمى.

وأوضح أن أحد الكيميائيين أجرى دراسة على تأثير البقلة أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية.

وأضاف أن تناول الرجلة لا يؤدي إلى حدوث أية آثار جانبية، ولها بالتالي تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي اضطراب استقلاب الشحوم، مشيرا إلى أن الرجلة غنية جدا بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم.

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