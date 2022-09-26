رئيس «الإسكان» يوضح مدى تأثر قطاع التمويل العقاري برفع الفائدة

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أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان، نوفل بن صالح السلامة، أن الآثار المتوقعة جراء رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، لن تكون مؤثرة بشكل سلبي على قطاع التمويل العقاري.

الحد من التأثير السلبي

وأوضح السلامة أن البرنامج يتخذ إجراءات ستساعد على الحد من الآثار السلبية لهذا الرفع،مشيرًا إلى أن تأثير رفع الفائدة في الوقت الراهن لن يكون له تأثير كبير كالسابق.

مشيرا إلى تبني مبادرات وحلول استباقية بهذا الخصوص، مثل بناء منظومة لقطاع التمويل وإنشاء الشركة الوطنية لإعادة التمويل.

بالإضافة إلى التكامل بين صندوق التنمية العقاري وقطاع التمويل، وهذه التحوطات ستساعد في تخفيف الأثر وعدم تعرض القطاع لأي ضغوطات وتداعيات كبيرة ، وستسهم في ضخ وحدات سكنية أكثر وبأسعار مناسبة للمستفيدين.

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معرض مشروعات مدن متميزة

تصريحات رئيس “الإسكان” جاءت ضمن فعاليات المنتدى المصاحب لمعرض مشاريع مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين في يومه الثالث بجلسة حملت عنوان “أثر برامج الرؤية على تنمية المدن”، بمشاركة الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون، والرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان نوفل بن صالح السلامة، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر.

جلسات المنتدى تتواصل على مدار 5 أيام من تاريخ 24 إلى 28 سبتمبر الجاري، وتناقش من خلال 10 جلسات حوارية و12 ورشة عمل عدة محاور مهمة بمشاركة 46 متحدثاً، تتعلق بالمدن السعودية، ومن ذلك التأثير الإيجابي لمبادرات الرؤية على المدن السعودية ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق ومدن المملكة