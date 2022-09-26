أخصائية تغذية تكشف 5 فوائد مذهلة لمكملات زيت السمك
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كشفت أخصائية التغذية ميغان وونغ عن 5 فوائد مذهلة للزيت المستخرج من أنسجة السمك والذي يعد أحد أكثر المكملات الغذائية استهلاكا في الولايات المتحدة، بحسب موقع «eat this not that» الطبي.
1- تقلل الالتهاب
وفقًا لوونغ، لا تقلل أحماض أوميغا 3 الدهنية من إنتاج المواد التي تسبب الالتهاب فحسب، بل أظهرت الأبحاث الحديثة أنها تزيد أيضًا من مستويات الجزيئات التي تقاوم الالتهاب بشكل فعال وتسمى هذه الوسيطات المتخصصة المؤيدة للحل (SPM).
2- تدعم صحة العظام
تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في منع الالتهاب، ما يؤدي بدوره إلى تقوية عظامك. لكن غالبًا ما يتم التغاضي عن هذه الطريقة للحفاظ على قوة العظام وصحتها
3- تحافظ على صحة القلب
تقلل معدل الوفيات القلبي الوعائي وتحسن نتائج القلب والأوعية الدموية.
4- تعزز وظيفة الدماغ
تشرح وونغ أن دهون أوميغا 3 ضرورية لبناء الدماغ والخلايا العصبية وهي ضرورية لنمو الدماغ السليم ووظائفه؛ فهي تحسن التواصل بين الدماغ والخلايا العصبية وتحمي من الالتهابات.
5- تحسن صحة العين
تبين وونغ «تشير الدراسات إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تحسين جفاف العين بالإضافة إلى توفير الحماية من التنكس البقعي والزرق»، متابعة : «هذه الفوائد تنبع على الأرجح من خصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحسين إنتاج الزيت في غدد العين، والحفاظ على ترطيب العينين».
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