الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أخصائية تغذية تكشف 5 فوائد مذهلة لمكملات زيت السمك
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أخصائية تغذية تكشف 5 فوائد مذهلة لمكملات زيت السمك

أخصائية تغذية تكشف 5 فوائد مذهلة لمكملات زيت السمك

أخصائية تغذية تكشف 5 فوائد مذهلة لمكملات زيت السمك
١٠:٠٨:١٤ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت أخصائية التغذية ميغان وونغ عن 5 فوائد مذهلة للزيت المستخرج من أنسجة السمك والذي يعد أحد أكثر المكملات الغذائية استهلاكا في الولايات المتحدة، بحسب موقع «eat this not that» الطبي.

1- تقلل الالتهاب
وفقًا لوونغ، لا تقلل أحماض أوميغا 3 الدهنية من إنتاج المواد التي تسبب الالتهاب فحسب، بل أظهرت الأبحاث الحديثة أنها تزيد أيضًا من مستويات الجزيئات التي تقاوم الالتهاب بشكل فعال وتسمى هذه الوسيطات المتخصصة المؤيدة للحل (SPM).

2- تدعم صحة العظام

تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في منع الالتهاب، ما يؤدي بدوره إلى تقوية عظامك. لكن غالبًا ما يتم التغاضي عن هذه الطريقة للحفاظ على قوة العظام وصحتها

3- تحافظ على صحة القلب
تقلل معدل الوفيات القلبي الوعائي وتحسن نتائج القلب والأوعية الدموية.

4- تعزز وظيفة الدماغ

تشرح وونغ أن دهون أوميغا 3 ضرورية لبناء الدماغ والخلايا العصبية وهي ضرورية لنمو الدماغ السليم ووظائفه؛ فهي تحسن التواصل بين الدماغ والخلايا العصبية وتحمي من الالتهابات.

5- تحسن صحة العين
تبين وونغ «تشير الدراسات إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تحسين جفاف العين بالإضافة إلى توفير الحماية من التنكس البقعي والزرق»، متابعة : «هذه الفوائد تنبع على الأرجح من خصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحسين إنتاج الزيت في غدد العين، والحفاظ على ترطيب العينين».

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