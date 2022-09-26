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مشكلة تقنية تضرب تطبيق «Google Photos».. ماذا يحدث؟
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مشكلة تقنية تضرب تطبيق «Google Photos».. ماذا يحدث؟

مشكلة تقنية تضرب تطبيق «Google Photos».. ماذا يحدث؟

مشكلة تقنية تضرب تطبيق «Google Photos».. ماذا يحدث؟
١٠:١١:٥٢ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لاحظ مستخدمو تطبيق Google Photos مؤخرا، مشكلات تحدث للصور المخزنة منذ وقت طويل، وفوجئوا أن صورهم القديمة التي مر عليها أكثر من 5 سنوات، بها خطوط وشقوق عميقة، بالإضافة إلى وجود مناطق أخرى ضبابية ومشوهة، مع ظهور بعض النقاط البيضاء أيضًا.

مشكلة «غريبة» لدى جوجل

ويمكن لتطبيق Google Photos مشاركة وتخزين الصور التي تصل دقتها إلى 16 ميجابكسل ومقاطع الفيديو ذات الجودة العالية، لكن المشكلة التي حدثت مؤخرا، تستمر عند تنزيل الصورة، سواء عن طريق التنزيلات الفردية أو عند استخدام برنامج “Google Takeout”.

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مستخدمون يخطرون بالمشكلة

وأبلغ العديد من المستخدمين عن حالات متطابقة لهذه المشكلة لأيام متتالية، ولكن يبدو أن المشكلة قد تم حلها بالنسبة للبعض، لكن البعض الآخر لا يزال متأثرًا، حسب “sawtbeirut”.

فيما لم تصدر “جوجل” أي بيان حول الصور التالفة، أو سبب المشكلة، أو موعد حلها والتعامل معها.

يذكر أن تطبيق “Google Photos” أطلق في مايو 2015، ووصل عدد مستخدميه إلى 100 مليون مستخدم بعد 5 أشهر فقط من إطلاقه، وتجاوز 200 مليون مستخدم بعد سنة واحدة.

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برنامج Google Takeout تخزين الصور تطبيق Google Photos شركة جوجل مقاطع الفيديو

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