أهم 10.. بريطانيا تشكر ولي العهد وتوضيح هام من حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

رئيسة وزراء بريطانيا تشكر ولي العهد لدوره في إطلاق أسرى بريطانيين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفياً اليوم من دولة السيدة ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.. المزيد هنا :

توضيح مهم من “سكني” بشأن الالتزامات المُنطبقة على مستفيدي منتج الأرض

أوضح برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، أن هناك التزامات لابد من تطبيقها على مستفيدي منتج الأرض.. المزيد هنا:

إضافة الأبناء ودفعة أكتوبر وحالة الأهلية.. توضيحات مهمة من حساب المواطن

أصدر حساب المواطن، اليوم الاثنين، عدة توضيحات تتعلق بالمستفيدين، وتخص أمورًا بينها دفعة أكتوبر وآلية إضافة الأبناء وحالة الأهلية.. المزيد هنا :

10 شروط يجب توافرها في حافلة النقل المدرسي

اشترطت اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة من الهيئة العامة للنقل، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر القادم، توفر 10 شروط في الحافلة المدرسية.. المزيد هنا :

إطلاق منصّة «نسك» لتسهيل قدوم المعتمرين إلى مكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الإثنين، إطلاق المنصة الحكومية الموحدة “نسك” nusuk.sa، لتسهيل قدوم المعتمرين إلى مكة من كافة أنحاء العالم.. المزيد هنا :

وزير الطاقة: قدراتنا الوطنية تنامت بسرعة لتواكب أفضل المعايير الدولية

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، على أن قدرات المملكة الوطنية تنامت بسرعة لتواكب أفضل المعايير الدولية.. المزيد هنا :

بشكل مفاجئ.. واتساب يقرر إيقاف التطبيق على هذه الهواتف

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلة السريعة “واتساب”؛ عن أن استخدام التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية اعتبارًا من الشهر المقبل.. المزيد هنا :

طبيب يكشف أسوأ 5 مكملات غذائية للرجال بعد سن الأربعين

يحتاج الرجل بعد سن الأربعين إلى نظام غذائي صحي قائم على الخضار واللحوم، جنبًا إلى جنب مع التمارين الرياضية للحفاظ على صحته.. المزيد هنا :

معلمات فقط.. وظائف تعليمية شاغرة بدون خبرة في هذه المدارس.. رابط التقديم

أعلنت مدارس المستقبل الأهلية (بنات) عن توفر وظائف تعليمية في (مختلف التخصصات) للعام الدراسي 1444هـ، للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:.. المزيد هنا :

روسيا تنشر أول فيديو للحظة القبض على القنصل الياباني على أراضيها

نشرت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، أول فيديو لقنصل ياباني إثر اعتقاله على أراضيها بتهمة قيامه بالتجسس.. المزيد هنا :

عودة الاصطفاف في المساجد.. الإمارات تعلن تخفيف قيود كورونا

تماشيًا مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا عالميًا، أعلنت حكومة الإمارات عن تخفيف عدد من القيود المتعلقة بالجائحة على مستوى الدولة، وتطبيقها ابتداء من الأربعاء 28 سبتمبر 2022.. المزيد هنا :