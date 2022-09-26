بالفيديو.. الزعاق: غدا يتساوى طول الليل والنهار

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن الليل والنهار يتقلبان بين الطول والقصر، على جميع أنحاء العالم، ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء.

لماذا يختلف طول الليل والنهار؟

ويرجع سبب ذلك، حسبما شرح الزعاق، إلى كروية الأرض، ودورانها حول نفسها، ودورانها حول الشمس، وميل محور الدوران.

ويبدأ أسبوع التساوي من يوم غد الثلاثاء، حين يتساوى طول الليل والنهار، ويعني هذا أن الشمس تشرق وتغرب في نفس مواعيدها، ويكون طول الليل والنهار متساويان لكل منهما 12 ساعة

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الزعاق: هذا موعد تساوي طول الليل والنهار

النهار 6 أشهر على القطب الجنوبي

وعلى القطب الشمالي، تغيب الشمس غدا، ولا تشرق إلا بعد 6 أشهر، والعكس يحدث على القطب الجنوبي، حيث تشرق الشمس، ولا تغيب إلا بعد 6 أشهر.

ويتساوى طول الليل والنهار، من يوم غد الثلاثاء، على أغلب مناطق العالم، وقد تتقدم بعض المناطق ليوم أو عدة أيام، أو تتأخر وذلك لظروف موقعها الجغرافي.

وتحدث ظاهرة الاعتدال مرتين فقط في السنة، عندما تصطف الأرض مع مدارها حول الشمس، مرة في 20 مارس، ويسمى الاعتدال الربيعي، ويكون فيه أطول نهار في العام، وأخرى في 23 سبتمبر ويطلق عليه الاعتدال الخريفي، ويكون فيه أطول ليلة خلال العام.