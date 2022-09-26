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«وما أخطأك لم يكن ليصيبك».. نهاية غير متوقعة لراكب دراجة نارية (فيديو)

«وما أخطأك لم يكن ليصيبك».. نهاية غير متوقعة لراكب دراجة نارية (فيديو)

«وما أخطأك لم يكن ليصيبك».. نهاية غير متوقعة لراكب دراجة نارية (فيديو)
٠٩:٢٦:١١ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو متداول حادثا غريبا في الصين حين اصطدمت سيارة مسرعة بدراجة نارية يقودها أحد الأشخاص.

ورغم أن الحادث وقع في ثوان معدودة إلا أن قائد الدراجة النارية لم يصب بأي أذى بل ظل واقفا في مكانه وكأن شيئا لم يحدث.

محاولة إسعاف المصابين في الحادث

يظهر الفيديو كذلك وجود عدد من الأشخاص في نطاق وقوع الحادث والذين أسرعوا لإنقاذ المصابين.

أما السيارة فقد اختفت في لمح البصر بعد أن دخلت فيما يشبه “الغابة الكثيفة” وبدأ الأشخاص المتواجدين عملية البحث عنها.

وكان قائد الدراجة النارية متجمدا في مكانه وكأنه لا يصدق ما حدث معه ولا يصدق كيف نجا من موت محقق بهذا الشكل.

ويبدو أنه كان يعاني من ألم بسيط في قدمه وظهر ذلك واضحا خلال محاولته المشي والابتعاد عن موقع الحادث غير أنه تدارك الأمر سريعا وقام ومشى بشكل طبيعي.

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