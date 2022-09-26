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رئيسة وزراء بريطانيا تشكر ولي العهد لدوره في إطلاق أسرى بريطانيين

رئيسة وزراء بريطانيا تشكر ولي العهد لدوره في إطلاق أسرى بريطانيين

رئيسة وزراء بريطانيا تشكر ولي العهد لدوره في إطلاق أسرى بريطانيين
٠٩:٠٣:٥٧ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفياً اليوم من دولة السيدة ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التعزية لرئيسة الوزراء في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية، كما هنأ باعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وقدم سمو ولي العهد التهنئة بمناسبة انتخاب دولتها رئيسة للوزراء متمنيا لها التوفيق في مهام عملها، والتطلع للعمل معا لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.
وعبرت رئيسة الوزراء عن الشكر والامتنان لسمو ولي العهد لدور سموه في عملية تبادل الأسرى والتي أسفرت عن إطلاق سراح 5 أسرى بريطانيين.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني.

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