توعية للطلاب.. الصحة تكشف طريقة حماية الطلاب من انتقال أشهر الفيروسات

تواصل- فريق التحرير:

في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الصحة، كشفت الوزارة عن نصائح هامة لحماية الطلاب والطالبات من انتقال الفيروسات؟

وعددت الوزارة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الفيروسات وطرق الحماية منها والتي جاءت كالتالي:

1- نزلة البرد أو الإنفلونزا

– أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.

– غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

– تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

– تجنب مخالطة المصاب أو مشاركته الأدوات.

– استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه فورًا.

– تنظيف الأسطح قبل الاستخدام (مثل الطاولة والمقعد).

2- النزلة المعوية

– غسل اليدين بانتظام قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام.

– استكمال جرعات التطعيمات حسب الجدول الوطني.

3- العنقز والحصة والحصبة الألمانية

– استكمال جرعات التطعيمات حسب الجدول الوطني.