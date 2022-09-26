مليون و100 ألف مستفيد من خدمات النقل في إجازة اليوم الوطني

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن أكثر من مليون و100 ألف مستفيد من خدمات وسائل النقل العام في المملكة خلال إجازة اليوم الوطني الـ92.

وأشارت إلى أنه استفاد من خدمات تطبيقات نقل الركاب أكثر من مليون مستفيد خُدِموا عبر 1,057,692 رحلة منذ يوم الأربعاء حتى السبت 21 – 24 سبتمبر 2022، من خلال أكثر من 67,470 سائقًا نشطًا خلال المدة.

أعداد المستفيدين وصلت إلى 41,121 مستأجرًا في نشاط تأجير السيارات

وفي نشاط تأجير السيارات، أضافت أن أعداد المستفيدين وصلت إلى 41,121 مستأجرًا، من خلال 28,293 سيارة مؤجرة، فيما استفاد من خدمات العبارات بين جازان وفرسان أكثر من 7200 راكب، ونُقِل أكثر من 1200 سيارة، بينما استفاد من خدمات النقل السككي 67,199 راكبًا عبر قطار الحرمين، و27,425 راكبًا عبر قطار الشمال والشرق.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل تهدف إلى توفير شبكات نقل عام فعالة ومتكاملة تغطي أنماط النقل كافة، وتتبنى أعلى معايير السلامة والجودة في وسائل النقل والتأكد من توفرها، إضافة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل العام.

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