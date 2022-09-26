بعد مقتل مهسا أميني.. ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 76 قتيلا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المتأججة في إيران إلى 76 قتيلا، واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل الشابة مهسا أميني في أحد مراكز الشرطة.

مدن بأكملها تخرج إلى الشوارع

وخرجت مدن كاملة في تظاهرات حاشدة بإيران على خلفية مقتل الناشطة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.

وكان لافتا أن الهتافات مشتركة وهي “الموت لخامنئي”، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط نظام الملالي الذي تسبب في ممارسات قمعية للشعب الإيراني.

وفي عدة مدن إيرانية وبالتحديد في قلب طهران خرجت تظاهرات منددة بحكم المرشد الإيراني ومطالبة بسرعة إسقاط نظامه.

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الاحتجاجات تتواصل

من ناحية أخرى، قال عرفان مرتضعي، ابن عم الفتاة الإيرانية مهسا أميني، التي قتلت في أحد مراكز الشرطة في إيران، إن عائلتها تتعرض لضغوط من قبل السلطات الإيرانية لحجب المعلومات عن وسائل الإعلام.

وأشار مرتضعي إلى أن السلطات الإيرانية حاولت دفنها سرا في الليل دون أن يعلم أحد، مشيراً إلى أن أبناء بلدتها منعوا هذه المؤامرة ولم يسمحوا بذلك.