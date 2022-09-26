الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير الداخلية اللبناني: المملكة لم تترك لبنان يومًا .. ولها الحق في هذا الأمر
«أبشر» أسقط عائلتي بعد مغادرتهم المملكة هل يمكن إعادتهم إلى النظام؟.. الجوازات ترد
بوتين يمنح جاسوسًا أمريكيًا الجنسية الروسية
تعرف على مواصفات الجهاز الجديد من هواوي «HUAWEI nova Y90»
عودة الاصطفاف في المساجد.. الإمارات تعلن تخفيف قيود كورونا
روسيا تنشر أول فيديو للحظة القبض على القنصل الياباني على أراضيها

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

وزير الداخلية اللبناني: المملكة لم تترك لبنان يومًا .. ولها الحق في هذا الأمر

وزير الداخلية اللبناني: المملكة لم تترك لبنان يومًا .. ولها الحق في هذا الأمر

وزير الداخلية اللبناني: المملكة لم تترك لبنان يومًا .. ولها الحق في هذا الأمر
٠٨:٣٩:٠٦ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أكدّ وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أنّ المملكة لم تتدخل في الشأن اللبناني ولم تترك بلادنا يومًا.

وأوضح “مولوي” في تصريحات لقناة “الحرة”، أن المملكة كان لها بعض العتب أو الغضب في فترات معينة على لبنان، وكان لها الحق في ذلك بسبب تصرفات في مجال تهريب المخدرات أو عقد مؤتمرات تتدخل بالشأن السعودي، وهو أمر لا يجوز.

وكشف وزير الداخلية أن مصانع الكبتاغون وتهريبها تتركز في السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية السورية، وليس سرا القول إن مصانع الكبتاغون موجودة بالجانب السوري قرب الحدود اللبنانية، وتحت نفوذ عصابات وتجار مخدرات، وهؤلاء يشكلون بؤرا للجريمة والتزوير والفساد والإفساد.

وأضاف: ما هو موجود في لبنان قرب السلسلة الشرقية وهي مصانع أكثرها معروف من الأجهزة الأمنية اللبنانية وتقوم القوى الأمنية والجيش بمداهمتها دائما.

وأفصح عن تورط السوري بسام يحيى الزعبي واللبناني أيوب زعيتر في العملية الأخيرة التي ضبطت في مرفأ بيروت وكانت متجهة إلى الكويت عبر السودان.

ولفت إلى أنه تمت متابعة العملية بمجرد ما جرى إعداد الكبتاغون وتوضيب الشحنة من البيك أب إلى الحاوية من منطقة قرب زحلة هي الفرزل.

وأضاف “: لدينا أرقام الهواتف التي تم التواصل معها ضمن لبنان للتوضيب والإيصال إلى المرفأ، ولدينا هوية الشركة التي كانت تجري بواسطتها عملية النقل”، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لديها مخبرون يساعدون ويرصدون هذه العمليات.

الكلمات الدلالية:
تهريب المخدرات لبنان والمملكة وزير الداخلية اللبناني وليد بخاري

مواد ذات صلة

المزيد
الخدمة المدنية تدعو 5 آلاف مرشحة على الوظائف التعليمية لمراجعة بوابة «تكامل»

الخدمة المدنية تدعو 5 آلاف مرشحة على الوظائف التعليمية لمراجعة بوابة «تكامل»

٠٢:٥٥ م، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠١٦
تعليق الدراسة في طريف والقريات اليوم

تعليق الدراسة في طريف والقريات اليوم

١١:٢٣ م، الأثنين، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٥
بالفيديو.. لحظة سقوط فتاة تُشعل احتجاجات الأكراد في إيران

بالفيديو.. لحظة سقوط فتاة تُشعل احتجاجات الأكراد في إيران

١٢:٠٢ ص، الأحد، ١٠ مايو ٢٠١٥
«كنت سأبيع كليتي لعلاج شقيقتي».. مقتحمة بنك لبنان تكشف تفاصيل صادمة (فيديو)

«كنت سأبيع كليتي لعلاج شقيقتي».. مقتحمة بنك لبنان تكشف تفاصيل صادمة (فيديو)

٠٥:٤١ م، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *