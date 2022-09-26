إنجاز جديد .. اختيار المملكة لترأس الدورة الـ 36 للجنة مصايد الأسماك بالفاو

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حققت المملكة إنجازا جديدا بعد انتخابها رئيسا للدورة الـ 36 للجنة مصايد الأسماك بالفاو وذلك لدورها البارز في دعم التنمية المستدامة للثروة السمكية إقليميا ودوليا.

وتم اختيار المملكة بإجماع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 126 دولة للأسباب التالية:

１- دورها البارز على المستوى الإقليمي والدولي

２- نظير جهودها في حماية البيئة

３- دورها في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والبحرية

كما تم اختيار نيوزيلندا في منصب نائب أول الرئيس، وكان أعضاء الرئاسة هم “أمريكا والنرويج وتشيلي وماليزيا والسنغال”.

ويقع مقر المنظمة في العاصمة الإيطالية “روما”.

انتصارات دبلوماسية خلال الفترة الماضية

وحققت المملكة خلال الأيام الماضية، انتصارات دبلوماسية كبيرة حظيت بإشادات شتى من جميع دول العالم، بدءًا من وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وانتهاءً بكونها مصدرًا بديلاً للطاقة في أوروبا بعد قطع روسيا إمدادات الطاقة عن القارة العجوز عبر خط نوريد ستريم.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية في تقرير نشرته، اليوم، إن المملكة سجلت الأسبوع الماضي، انتصارات في مقدمتها التوسط في تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، وعقد قمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإحياء اليوم الوطني السعودي، واستضافة المستشار الألماني أولاف شولتز، وبحث ملف إمدادات الطاقة مع كبار مسؤولي البيت الأبيض.

وأضافت الوكالة أن المملكة ضمنت مكانها ضمن مجموعة السبع الكبار التي تضم أكبر قوى اقتصادية في العالم، فيما تمكن صندوق الثروة السيادي من حشد التركيز العالمي وذلك من خلال خطط الأمير بن سلمان لتعظيم الصندوق.

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