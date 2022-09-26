الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«أبشر» أسقط عائلتي بعد مغادرتهم المملكة هل يمكن إعادتهم إلى النظام؟.. الجوازات ترد
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«أبشر» أسقط عائلتي بعد مغادرتهم المملكة هل يمكن إعادتهم إلى النظام؟.. الجوازات ترد

«أبشر» أسقط عائلتي بعد مغادرتهم المملكة هل يمكن إعادتهم إلى النظام؟.. الجوازات ترد

«أبشر» أسقط عائلتي بعد مغادرتهم المملكة هل يمكن إعادتهم إلى النظام؟.. الجوازات ترد
٠٨:٣٧:٣٣ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تفاعل الحساب الرسمي للإدارة العامة للجوازات، مع استفسار وافد بشأن إعادة أسرته إلى حسابه في “أبشر” بعد خروجهم من المملكة.

وقال الوافد في سؤاله :” عائلتي غادرت المملكة بتأشيرة خروج وعودة في شهر سبتمبر ٢٠٢١ ولم يعودوا وإقامتي تنتهي في ديسمبر ٢٠٢٢ ولكن تم شطبهم من حسابي في أبشر فهل يمكن إعادتهم إلى النظام بما أن إقامتي سارية المفعول”.

ورد حساب “الجوازات” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحًا أنه :” في حال تم إسقاط اسمه من سجل رب الأسرة يلزم إصدار تأشيرة جديدة ليتمكن من الدخول، ويرجى التواصل مع مكتب الاستقدام للإفادة”.

الكلمات الدلالية:
إدارة الجوازات إسقاط أسرة من ابشر منصة أبشر وافد بالسعودية

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