بوتين يمنح جاسوسًا أمريكيًا الجنسية الروسية

تواصل- وكالات:

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، اليوم الإثنين، مرسوما بمنح الجنسية الروسية لموظف أمريكي سابق في وكالة الأمن القومي الأميركية متهم بالتجسس.

وكان إدوارد سنودن، البالغ من العمر (39 عاما) قد فر من الولايات المتحدة ومنح حق اللجوء في روسيا بعد أن سرب ملفات سرية في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية نفذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية التي كان يعمل بها.

وطلبت السلطات الأمريكية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس.

ويعيش سنودن، الذي كشف عام 2013 أن الإدارة الأمركية تتجسس على مواطنيها، في المنفى في روسيا منذ نشر التسريبات.