الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إزالة 5 ملايين محتوى متطرف وإغلاق قنوات على «تليجرام»
وزير الداخلية اللبناني: المملكة لم تترك لبنان يومًا .. ولها الحق في هذا الأمر
«أبشر» أسقط عائلتي بعد مغادرتهم المملكة هل يمكن إعادتهم إلى النظام؟.. الجوازات ترد
بوتين يمنح جاسوسًا أمريكيًا الجنسية الروسية
تعرف على مواصفات الجهاز الجديد من هواوي «HUAWEI nova Y90»
عودة الاصطفاف في المساجد.. الإمارات تعلن تخفيف قيود كورونا

الرئيسية

 /

محليات

 /

إزالة 5 ملايين محتوى متطرف وإغلاق قنوات على «تليجرام»

إزالة 5 ملايين محتوى متطرف وإغلاق قنوات على «تليجرام»

إزالة 5 ملايين محتوى متطرف وإغلاق قنوات على «تليجرام»
٠٨:٤٤:٤٢ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، استمرار تعاونه مع منصة التواصل الاجتماعي “تليجرام” من أجل الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

حذف 5 ملايين محتوى في 59 يوما

وكشف “اعتدال” عبر حسابه الرسمي على “تويتر، أن التعاون مع “تليجرام” نتج عنه إزالة 5 ملاين و269 ألفا و 78محتوى متطرف خلال59يوم، وهي الفترة من 17 يوليو الماضي، حتى 13 من سبتمبر الجاري.

ليصبح بذلك إجمالي ما تم إزالته من محتوى متطرف 7 ملايين و146 ألفا و16 خلال الأشهر الثمانية الماضية، منذ بداية التعاون المشترك، في 21 من فبراير 2022.

اقرأ أيضا:

“تليجرام” تعلن عن حزمة من الميزات الجديدة

“اعتدال”: المدارس والجامعات تحمي الطلاب من مخاطر التطرف

أنواع المحتوى المتطرف

وأوضح “اعتدال”، عبر بيان نشره عبر “تويتر” أن أنواع المحتوى المتطرف التي جرى إزالتها تنقسم إلى 3 أنواع، هي:

  • ملفات PDF
  • تسجيلات صوتية
  • مقاطع فيديو

كما نوه أن جميع المحتوى المزال هو باللغة العربية، كما جرى إغلاق 2450 قناة عبر “تليجرام” تقدم محتوى متطرفا، وتعتبر تابعة لتنظيمات إرهابية.

وعبر موقعه الرسمي، قال “اعتدال” إنه  يعمل مع “تليجرام” على مواصلة جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية.

الكلمات الدلالية:
إزالة محتوى متطرف المركز العالمي لمحاربة التطرف تليجرام تويتر غلق قنوات تليجرام مركز اعتدال

مواد ذات صلة

المزيد
إنشاء مركز للمصالحة بوزارة العدل.. وتعيين الزيد أمينًا عامًا له

إنشاء مركز للمصالحة بوزارة العدل.. وتعيين الزيد أمينًا عامًا له

٠٢:٥٤ م، الأربعاء، ١١ سبتمبر ٢٠١٣
الصحة‬⁩: تسجيل 2227 إصابة جديدة و 3469 حالة تعافي

الصحة‬⁩: تسجيل 2227 إصابة جديدة و 3469 حالة تعافي

١٢:٠٢ م، الأثنين، ١٤ فبراير ٢٠٢٢
وزير الحج والعمرة: «هيئة مكة والمشاعر» حرصًا من القيادة على تيسير المناسك

وزير الحج والعمرة: «هيئة مكة والمشاعر» حرصًا من القيادة على تيسير المناسك

١١:٥٢ م، السبت، ٠٢ يونيو ٢٠١٨
«المسند» يتوقع مُنخفضاً جوياً عميقاً يؤثر على شمال شرق المملكة

«المسند» يتوقع مُنخفضاً جوياً عميقاً يؤثر على شمال شرق المملكة

٠٩:٥٤ ص، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *