إزالة 5 ملايين محتوى متطرف وإغلاق قنوات على «تليجرام»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، استمرار تعاونه مع منصة التواصل الاجتماعي “تليجرام” من أجل الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

حذف 5 ملايين محتوى في 59 يوما

وكشف “اعتدال” عبر حسابه الرسمي على “تويتر، أن التعاون مع “تليجرام” نتج عنه إزالة 5 ملاين و269 ألفا و 78محتوى متطرف خلال59يوم، وهي الفترة من 17 يوليو الماضي، حتى 13 من سبتمبر الجاري.

ليصبح بذلك إجمالي ما تم إزالته من محتوى متطرف 7 ملايين و146 ألفا و16 خلال الأشهر الثمانية الماضية، منذ بداية التعاون المشترك، في 21 من فبراير 2022.

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أنواع المحتوى المتطرف

وأوضح “اعتدال”، عبر بيان نشره عبر “تويتر” أن أنواع المحتوى المتطرف التي جرى إزالتها تنقسم إلى 3 أنواع، هي:

ملفات PDF

تسجيلات صوتية

مقاطع فيديو

كما نوه أن جميع المحتوى المزال هو باللغة العربية، كما جرى إغلاق 2450 قناة عبر “تليجرام” تقدم محتوى متطرفا، وتعتبر تابعة لتنظيمات إرهابية.

وعبر موقعه الرسمي، قال “اعتدال” إنه يعمل مع “تليجرام” على مواصلة جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية.