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عودة الاصطفاف في المساجد.. الإمارات تعلن تخفيف قيود كورونا
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عودة الاصطفاف في المساجد.. الإمارات تعلن تخفيف قيود كورونا

عودة الاصطفاف في المساجد.. الإمارات تعلن تخفيف قيود كورونا

عودة الاصطفاف في المساجد.. الإمارات تعلن تخفيف قيود كورونا
٠٨:٠١:٢٤ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تماشيًا مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا عالميًا، أعلنت حكومة الإمارات عن تخفيف عدد من القيود المتعلقة بالجائحة على مستوى الدولة، وتطبيقها ابتداء من الأربعاء 28 سبتمبر 2022.

وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن العالم أجمع يشهد في الفترة الراهنة دخولاً في مرحلة استقرار وتعافي بشكل عام، ومعظم الدول قد قامت بالفعل بالإعلان عن عدد من الإجراءات للتخفيف من قيود كوفيد19 ومن بينها دولة الإمارات.

وأضاف: نؤكد أن جميع الإجراءات المحدثة أتت بعد التقصي المستمر والنشط للوضع الوبائي في دولة الإمارات ومراقبة التحورات من خلال الفحص الجيني المستمر ومراقبة نسبة الإشغال ونسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة.

وتابع قائلا: نصل اليوم لمرحلة نلحظ فيها تعافي الوضع الوبائي، حيث إن وضع الدولة مستقر بعدد حالات يومي بانخفاض وتسجيل صفر وفيات شبه يومي تقريباً لقرابة 3 أشهر.

وجاءت القرارات كالتالي:

 

الكلمات الدلالية:
الاصطفاف في المساجد الامارات وكورونا تخفيف قيود كورونا قيود كورونا

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