الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا تنشر أول فيديو للحظة القبض على القنصل الياباني على أراضيها
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روسيا تنشر أول فيديو للحظة القبض على القنصل الياباني على أراضيها

روسيا تنشر أول فيديو للحظة القبض على القنصل الياباني على أراضيها

روسيا تنشر أول فيديو للحظة القبض على القنصل الياباني على أراضيها
٠٧:٥٩:١٢ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، أول فيديو لقنصل ياباني إثر اعتقاله على أراضيها بتهمة قيامه بالتجسس.

ويأتي هذا على خلفية تدهور العلاقات بشكل كبير بين موسكو وبكين، بسبب الموقف من العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا.

وأكدت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي المعروفة اختصارا بـ”FSB”، اعتقال القنصل في مدينة فلاديفوستوك الساحلة المطلة على المحيط الهادي.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات أعلنت القنصل الياباني الموقوف شخصا غير مرغوب فيه.

وأضافت المصادر، أنه جرى ضبط القنصل الياباني وهو يتلقى معلومات وُصفت بالسرية حول تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.

ونشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر فيه القنصل وهو يتحدث لأحد الأشخاص، ثم لقطات أخرى بعد القبض عليه.

 

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