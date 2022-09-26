تعرف على مواصفات الجهاز الجديد من هواوي «HUAWEI nova Y90»

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طرحت شركة “هواوي” الصينية للتكنولوجيا، أحدث هواتفها “HUAWEI nova Y90” بمواصفات مميزة؛ حيث شغل الهاتف الجديد مكانا مهما على محركات البحث، وحيزا من اهتمام السوق في المملكة.

nova Y90 الملقب بـ«النجم القوي»

ويطلق على HUAWEI nova Y90 اسم النجم القوي، حيث يأتي مع شاشة ضخمة، ويتوفر باللون الأخضر Emerald Green، الأسود، Midnight Black والأزرق Crystal Blue، وهو متاح للطلبات المسبقة في المملكة، حتى 28 من سبتمبر الجاري، حسب “عكاظ”.

سعر «HUAWEI nova Y90»

ويتوفر الهاتف الجديد من هواوي، ابتداء من 859 ريالا على موقع هواوي الرسمي، ولدى تجار التجزئة المعتمدين، مع عرض خاص خلال هذه الفترة، بحيث يمكن للمشتري أن يحصل على هدايا قيمة.

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مميزات «HUAWEI nova Y90»

يمتاز هاتف “HUAWEI nova Y90” الجديد بعمر بطارية محسن مع HUAWEI SuperCharge1 بقوة 40 واط وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة2.

وما يجعله أكثر جاذبية سعة التخزين التي تبلغ 128 جيجابايت ونظام الكاميرا الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل والتي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

شاشة كاملة دون حواف

فيما يأتي هاتف “HUAWEI nova Y90” بشاشة عرض كاملة دون حواف HUAWEI Edgeless FullView مقاس 6.7 بوصة، حيث يتيح لك عرض المحتوى الخاص بك على نطاق أوسع.

كما تمنحك الحواف فائقة النحافة نسبة الشاشة إلى الجسم عالية تبلغ 94٪، والتي إلى جانب معدل تحديث الشاشة 90 هرتز تمنحك تجربةً غامرة وأكثر سلاسة – وبخاصة عند ممارسة الألعاب.

وإضافة إلى ذلك، ولتوفير تجربة قراءة مريحة، تدعم شاشة هاتف HUAWEI nova Y90 ميزات مثل التحكم السلس في تعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني لزيادة تحسين تجربة مشاهدة المستخدمين.

كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ويدعم نظام الكاميرا الثلاثية في هاتف HUAWEI nova Y90 الذكاء الاصطناعي، والكاميرا الخلفية ثلاثية تنقسم إلى كاميرا رئيسية عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ما يوفر تجربة تصوير رائعة.

كما يتيح الوضع الليلي الفائق للمستخدمين التقاط مشاهد ليلية، حتى في ظل بيئة تصوير منخفضة الإضاءة، بتفاصيل أكثر إشراقاً ووضوحاً، حسب “اليوم”.

وبفضل وظيفة لقطة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد خوارزمية اكتشاف الحركة المطورة ذاتياً من هواوي، وباستخدام هذه الميزة، يمكنك اليوم التقاط صور لأي أهداف وأشياء متحركة لاغتنام كل لحظة مختلفة .

يدعم HUAWEI nova Y90 أيضا التسجيل الأمامي الخلفي المستمر للتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية، كما يأتي مع مجموعة واسعة من قوالب الفيديو المدمجة لتمكين إنشاء الفيديو بنقرة واحدة.