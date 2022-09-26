انتهاء المرحلة الثانية من مشروع مساكن أيتام منطقة الباحة

تواصل- واس:

حقق مشروع مساكن أيتام منطقة الباحة والمقام بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية وجمعية مأوى تقدماً في نسب الإنجاز، حيث انتهت المرحلة الثانية من المشروع، ويجري استكمال الأعمال لتحقيق 70 وحدة سكنية.

ويأتي هذا المشـروع ضمن جهود مؤسسة الإسكان التنموي “سكن” في تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني وتوفير الحلول السكنية للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وامتدادًا لاتفاقيات التملك الميسر التي تهدف سكن من خلالها إلى تمكين القطاع للمساهمة في تطوير الحلول السكنية في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع القطاع غير الربحي والقطاع العام.

وتسعى المبادرة إلى تمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

يذكر أن هذه الاتفاقية دشنت برعاية من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي وتحقيق حياة كريمة للأسر الأشد حاجة ضمن ما تقدمه سكن من حلول سكنية ملائمة للمستفيدين.