معلمات فقط.. وظائف تعليمية شاغرة بدون خبرة في هذه المدارس.. رابط التقديم
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أعلنت مدارس المستقبل الأهلية (بنات) عن توفر وظائف تعليمية في (مختلف التخصصات) للعام الدراسي 1444هـ، للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– معلمة.
التخصصات:
دراسات إسلامية.
لغة عربية.
اجتماعيات.
رياضيات.
علوم.
كيمياء.
احياء.
فيزياء.
لغة انجليزية.
حاسب آلي.
فنية.
اسرية.
الشروط:
أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
مؤهل مناسب في مجال التخصص.
لا يشترط الخبرة السابقة (ستكون الخبرة ميزة إضافية).
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طريقة التقديم في وظائف مدارس المستقبل الأهلية عبر النموذج التالي:
رابط التقديم : (اضغط هنا)