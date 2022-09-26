معلمات فقط.. وظائف تعليمية شاغرة بدون خبرة في هذه المدارس.. رابط التقديم

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أعلنت مدارس المستقبل الأهلية (بنات) عن توفر وظائف تعليمية في (مختلف التخصصات) للعام الدراسي 1444هـ، للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– معلمة.

التخصصات:

دراسات إسلامية.

لغة عربية.

اجتماعيات.

رياضيات.

علوم.

كيمياء.

احياء.

فيزياء.

لغة انجليزية.

حاسب آلي.

فنية.

اسرية.

الشروط:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

مؤهل مناسب في مجال التخصص.

لا يشترط الخبرة السابقة (ستكون الخبرة ميزة إضافية).

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طريقة التقديم في وظائف مدارس المستقبل الأهلية عبر النموذج التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا)