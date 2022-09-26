الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
معلمات فقط.. وظائف تعليمية شاغرة بدون خبرة في هذه المدارس.. رابط التقديم
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معلمات فقط.. وظائف تعليمية شاغرة بدون خبرة في هذه المدارس.. رابط التقديم

معلمات فقط.. وظائف تعليمية شاغرة بدون خبرة في هذه المدارس.. رابط التقديم

معلمات فقط.. وظائف تعليمية شاغرة بدون خبرة في هذه المدارس.. رابط التقديم
٠٧:١٤:٥٠ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مدارس المستقبل الأهلية (بنات) عن توفر وظائف تعليمية في (مختلف التخصصات) للعام الدراسي 1444هـ، للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– معلمة.

التخصصات:

دراسات إسلامية.

لغة عربية.

اجتماعيات.

رياضيات.

علوم.

كيمياء.

احياء.

فيزياء.

لغة انجليزية.

حاسب آلي.

فنية.

اسرية.

الشروط:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

مؤهل مناسب في مجال التخصص.

لا يشترط الخبرة السابقة (ستكون الخبرة ميزة إضافية).

المصدر: اضغط هنا

طريقة التقديم في وظائف مدارس المستقبل الأهلية عبر النموذج التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
فرص عمل مدارس المستقبل معلمات سعوديات وظائف شاغرة

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