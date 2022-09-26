روسيا تعتقل القنصل الياباني في فلاديفوستوك بعد ضبطه متلبسا بهذه الجريمة

تواصل – فريق التحرير :

اعتقل جهاز الأمن الروسي القنصل العام الياباني في فلاديفوستوك، معتبرا أنه شخص غير مرغوب فيه على خلفية اتهامه بالتجسس.

إلقاء القبض على مواطن بتهمة التجسس

وقبل أيام، أعلنت السلطات الروسية، عن إلقاء القبض على مواطن في مدينة فلاديفوستوك الروسية بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: “تم في إقليم بريمورسكي إحباط عمل مواطن في مدينة فلاديفوستوك يشتبه به بخيانة الدولة في شكل تجسس لصالح الدائرة الرئيسية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وبحق المشتبه به تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي (خيانة الدولة) وتم احتجاز المتهم”.

وأضاف البيان أن المواطن الروسي المتهم قام بطلب من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بجمع معلومات عن “منشآت البنية التحتية الحيوية والعسكرية للمنطقة وهو يفهم احتمال استخدامها ضد الأمن الروسي” وسلمها لاستخبارات العدو.

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