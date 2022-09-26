الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا تعتقل القنصل الياباني في فلاديفوستوك بعد ضبطه متلبسا بهذه الجريمة
معلمات فقط.. وظائف تعليمية شاغرة بدون خبرة في هذه المدارس.. رابط التقديم
بـ 3 شروط.. جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن توفر وظائف
طبيب يكشف أسوأ 5 مكملات غذائية للرجال بعد سن الأربعين
«البيئة» : 17 مليار ريال لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الدواجن
بعد تزوير النظام الإيراني تقرير وفاتها.. تهديد جديد لعائلة الفتاة الكردية مهسا أميني

الرئيسية

 /

دولي

 /

روسيا تعتقل القنصل الياباني في فلاديفوستوك بعد ضبطه متلبسا بهذه الجريمة

روسيا تعتقل القنصل الياباني في فلاديفوستوك بعد ضبطه متلبسا بهذه الجريمة

روسيا تعتقل القنصل الياباني في فلاديفوستوك بعد ضبطه متلبسا بهذه الجريمة
٠٧:٢١:٠٢ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

اعتقل جهاز الأمن الروسي القنصل العام الياباني في فلاديفوستوك، معتبرا أنه شخص غير مرغوب فيه على خلفية اتهامه بالتجسس.

إلقاء القبض على مواطن بتهمة التجسس

وقبل أيام، أعلنت السلطات الروسية، عن إلقاء القبض على مواطن في مدينة فلاديفوستوك الروسية بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: “تم في إقليم بريمورسكي إحباط عمل مواطن في مدينة فلاديفوستوك يشتبه به بخيانة الدولة في شكل تجسس لصالح الدائرة الرئيسية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وبحق المشتبه به تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي (خيانة الدولة) وتم احتجاز المتهم”.

وأضاف البيان أن المواطن الروسي المتهم قام بطلب من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بجمع معلومات عن “منشآت البنية التحتية الحيوية والعسكرية للمنطقة وهو يفهم احتمال استخدامها ضد الأمن الروسي” وسلمها لاستخبارات العدو.

اقرأ أيضا :

رسالة أمريكية شديدة اللهجة لروسيا والصين بشأن استخدام الأسلحة النووية

الكلمات الدلالية:
اعتقال قنصل اليابان الحرب الروسية الأوكرانية القنصل الياباني روسيا فلاديفوستوك

مواد ذات صلة

المزيد
الرئيس الأوكراني: من الصعب التفاوض مع روسيا بعد ما فعلته في بوتشا

الرئيس الأوكراني: من الصعب التفاوض مع روسيا بعد ما فعلته في بوتشا

٠٤:٥٦ م، الأثنين، ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
ضبط 4 متهمين بثوا مقطع فيديو يسيء لولي عهد الكويت

ضبط 4 متهمين بثوا مقطع فيديو يسيء لولي عهد الكويت

٠٧:٥٧ م، الثلاثاء، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧
تقرير أمريكي يكشف الدور الخفي لمليشيا الحوثي في تهريب النفط الإيراني

تقرير أمريكي يكشف الدور الخفي لمليشيا الحوثي في تهريب النفط الإيراني

٠٧:٢٠ م، الجمعة، ٠٧ يناير ٢٠٢٢
الرئيس الإماراتي يعفو عن 5 ناشطين أدينوا بالإساءة لشخصه

الرئيس الإماراتي يعفو عن 5 ناشطين أدينوا بالإساءة لشخصه

١٠:٢٣ م، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *