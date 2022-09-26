طبيب يكشف أسوأ 5 مكملات غذائية للرجال بعد سن الأربعين

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يحتاج الرجل بعد سن الأربعين إلى نظام غذائي صحي قائم على الخضار واللحوم، جنبًا إلى جنب مع التمارين الرياضية للحفاظ على صحته.

علاوة على ذلك، هناك الآلاف من المكملات الغذائية التي يمكنك إضافتها إلى هذا النظام الغذائي. ومع ذلك، فإن معرفة ما يجب أخذه أمر ضروري للحصول على أفضل قيمة مقابل أموالك وعدم إهدارها، فضلا عن أنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية.

ووفق الدكتور جيري بيلي ماجستير في التغذية البشرية والطب الوظيفي، فقد كشف عن أسوأ 5 مكملات للرجال بعد سن الأربعين، وذلك حسب ما نشر موقع «eat this not that» الطبي المتخصص، والتي جاءت كالتالي:

1- مكملات النظام الغذائي وحرق الدهون

– تكون محملة بمنتجات تحفيز القلب وضغط الدم.

– يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة لنظام القلب والأوعية الدموية والكليتين.

– تزيد من عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وتلف الكلى وزيادة العجز الجنسي.

2- مشروبات الطاقة

– تحتوي على الكافيين والسكر مما يجعلك عرضة لأمراض القلب والعقل والأوعية الدموية.

– حتى المشروبات الخالية من السكر تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين.

3- معززات التستوستيرون

ثالث أسوأ شيء سيئ حقًا، ولكن يجب تناوله مع حاصرات هرمون الاستروجين أو قد ينتهي بك الأمر مع ارتفاع هرمون الاستروجين والتأثيرات السلبية لهذه الزيادة.

4- المكملات المعتمدة على فول الصويا

-يزيد من مستويات هرمون الاستروجين ويقلل من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الذين يعانون من حساسية الصويا.

5- مكملات الكالسيوم

– إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا سيئًا ولا تمارس الرياضة وتضيف الكالسيوم، فأنت بذلك تهيئ نفسك لزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين وحدث قلبي.

– زيادة مستويات الكالسيوم مع الالتهابات المزمنة من سوء التغذية تزيد من ترسب الكالسيوم ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وتيبسها.