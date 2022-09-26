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بعد تزوير النظام الإيراني تقرير وفاتها.. تهديد جديد لعائلة الفتاة الكردية مهسا أميني
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بعد تزوير النظام الإيراني تقرير وفاتها.. تهديد جديد لعائلة الفتاة الكردية مهسا أميني

بعد تزوير النظام الإيراني تقرير وفاتها.. تهديد جديد لعائلة الفتاة الكردية مهسا أميني

بعد تزوير النظام الإيراني تقرير وفاتها.. تهديد جديد لعائلة الفتاة الكردية مهسا أميني
٠٦:٣٨:٢١ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال عرفان مرتضعي، ابن عم الفتاة الإيرانية مهسا أميني، التي قتلت في أحد مراكز الشرطة في إيران، إن عائلتها تتعرض لضغوط من قبل السلطات الإيرانية لحجب المعلومات عن وسائل الإعلام.

الاحتجاجات تتواصل

وأشار مرتضعي إلى أن السلطات الإيرانية حاولت دفنها سرا في الليل دون أن يعلم أحد، مشيراً إلى أن أبناء بلدتها منعوا هذه المؤامرة ولم يسمحوا بذلك، بحسب ما نقل “العربية” عن وكالة “أسوشيتيد برس”.

فيما تتواصل الاحتجاجات، مذ مقتل الفتاة العشريية مهسا أميني، في كافة أنحاء إيران، وفي دول أخرى، احتجاجا على مقتلها، وسوء الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إيران.

ايران -- احتجاجات - 00- مظاهرات

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تزوير التقرير الطبي لـ “أميني”

وذكرت “إيران إنترناشيونال”، أنه وفقًا لمعومات مؤكدة فإن فريدون نوحي، أحد الأطباء المعتمدين لدى علي “خامنئي”، طلب من 3 أطباء أن يدرجوا في سجل مهسا أميني الطبي أنها تعاني من مشكلة في القلب وهو ما تسبب في وفاتها.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن بلاده استدعت سفير طهران في برلين بخصوص قمع الاحتجاجات في إيران.

ايران -- احتجاجات - 00- مظاهرات

الكلمات الدلالية:
إيران طهران مظاهرات إيران مقتل مهسا أميني

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