الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تراجع طفيف لأسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
مفاجأة.. الكرملين يُقر بارتكاب أخطاء في جهود استدعاء الاحتياط
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بينبع لحملة الشهادة الجامعية والدبلوم
«الصحة» تعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج فني رعاية مرضى
وزارة الزراعة تطلق خدمة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية
تطورات جديدة.. مجموعة “أنونيموس” للقرصنة تخترق البنك الوطني الإيراني

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تراجع طفيف لأسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

تراجع طفيف لأسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

تراجع طفيف لأسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
٠٤:٤٥:٥٨ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بأسواق المملكة تراجعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 199.09 ريالات، أي ما يعادل 52.82 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 182.58 ريال / 48.42 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 173.33 ريال/ 46.22 دولار.

عيار 24
198.09 ريال، ما يعادل (52.82 دولار).

عيار 22
181.58 ريال، ما يعادل (48.42 دولار).

عيار 21
173.33 ريال، ما يعادل (46.22 دولار).

عيار 18
148.57 ريال، ما يعادل (39.62 دولار).

عيار 14
115.55 ريال، ما يعادل (30.81 دولار).

أوقية الذهب:
سعر أونصة الذهب للبيع
6161 ريالاً، ما يعادل (1643 دولاراً).

سعر أونصة الذهب للشراء
6165 ريالاً، ما يعادل (1644 دولاراً).

اقرأ أيضًا:

الذهب يواصل صعوده ببطئ في أسواق المملكة

يعاود الهبوط.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بأسواق المملكة

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أونصة الذهب انخفاض الذهب جرام 22 جرام 24 سعر الذهب

مواد ذات صلة

المزيد
«تعليم الجوف» توضح حقيقة نزع مديرة مدرسة لحجاب طالبة

«تعليم الجوف» توضح حقيقة نزع مديرة مدرسة لحجاب طالبة

٠٢:١٣ ص، الثلاثاء، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٥
جوجل تعرض عليك شراء أفكارك وابتكاراتك

جوجل تعرض عليك شراء أفكارك وابتكاراتك

٠٧:١٦ م، الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠١٥
كوريا الجنوبية تُعلن عن وفاة و14 إصابة جديدة بـ«كورونا»

كوريا الجنوبية تُعلن عن وفاة و14 إصابة جديدة بـ«كورونا»

١٢:٤٦ م، الأحد، ٠٧ يونيو ٢٠١٥
«التجارة» تنشر حكم «غش تجاري» بحق شركة المراعي

«التجارة» تنشر حكم «غش تجاري» بحق شركة المراعي

١١:٥١ ص، الأثنين، ٢٣ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *