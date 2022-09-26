تراجع طفيف لأسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بأسواق المملكة تراجعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 199.09 ريالات، أي ما يعادل 52.82 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 182.58 ريال / 48.42 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 173.33 ريال/ 46.22 دولار.

عيار 24

198.09 ريال، ما يعادل (52.82 دولار).

عيار 22

181.58 ريال، ما يعادل (48.42 دولار).

عيار 21

173.33 ريال، ما يعادل (46.22 دولار).

عيار 18

148.57 ريال، ما يعادل (39.62 دولار).

عيار 14

115.55 ريال، ما يعادل (30.81 دولار).

أوقية الذهب:

سعر أونصة الذهب للبيع

6161 ريالاً، ما يعادل (1643 دولاراً).

سعر أونصة الذهب للشراء

6165 ريالاً، ما يعادل (1644 دولاراً).

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