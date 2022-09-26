الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تراجع طفيف لأسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
مفاجأة.. الكرملين يُقر بارتكاب أخطاء في جهود استدعاء الاحتياط
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بينبع لحملة الشهادة الجامعية والدبلوم
«الصحة» تعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج فني رعاية مرضى
وزارة الزراعة تطلق خدمة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية
تطورات جديدة.. مجموعة “أنونيموس” للقرصنة تخترق البنك الوطني الإيراني

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مفاجأة.. الكرملين يُقر بارتكاب أخطاء في جهود استدعاء الاحتياط

مفاجأة.. الكرملين يُقر بارتكاب أخطاء في جهود استدعاء الاحتياط

مفاجأة.. الكرملين يُقر بارتكاب أخطاء في جهود استدعاء الاحتياط
٠٤:٣٨:٤٨ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في مفاجأة للجميع، كشف الكرملين اليوم أنه يقر بارتكاب أخطاء في جهود استدعاء الاحتياط وقرار التعبئة العسكرية الجزئية.

وأوضحت الرئاسة الروسية، أنها تجدد إقرارها بوقوع أخطاء في عمليات الاستدعاء للتعبئة العسكرية التي قررتها قبل خمسة أيام.

رئيس مجلس الدوما: لا حصانة للنواب من التعبئة

وفي وقت سابق،أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي أن نواب المجلس لا يتمتعون بحصانة من التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا وسوف يشارك من يستوفي الشروط في العملية العسكرية الخاصة، حسب “روسيا اليوم”.

استدعاء 300 ألف جندي احتياطي

وأضاف أن تم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، ولن يطال ذلك 99% من موارد التعبئة، بمعنى أن أولئك الذين لم يخدموا في الجيش، ومن ليس لديهم خبرة عسكرية، ومن يدرسون في الجامعات، لن تطالهم التعبئة الجزئية.

وأكد أن الوضع القانوني للمتطوعين والمقاتلين في صفوف قوات جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك هو نفس الوضع القانوني لأفراد الجيش الروسي.

وصول من تم استدعاؤهم في التعبئة للقواعد العسكرية

كشفت الاستخبارات البريطانية، أنه بدأ وصول من تم استدعاؤهم في التعبئة الروسية للقواعد العسكرية، مؤكدة في آخر تقاريرها، أن روسيا ستواجه تحديًا إداريًا ولوجستيًا بشأن تدريب قواتها بعد التعبئة.

بوادر تمرد بين الجنود الروس رفضًا للمشاركة في الحرب

في الوقت نفسه، بدأت تنتشر بين الجنود والشباب الروس – بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإعلانه التعبئة العسكرية الجزئية على خلفية الحرب في أوكرانيًا – احتجاجات ضد القرار في عدة مدن روسية، في حين رفض بعض الجنود التجنيد الإجباري من قبل السلطات.

اقرأ أيضًا:

أمريكا لـ روسيا: ستواجهون عواقب كارثية حال استخدام النووي في أوكرانيا

الكلمات الدلالية:
مفاجأة.. الكرملين يُقر بارتكاب أخطاء في جهود استدعاء الاحتياط

مواد ذات صلة

المزيد
القطيف.. مسلحون مجهلون يستهدفون دورية أمنية في «البحاري»

القطيف.. مسلحون مجهلون يستهدفون دورية أمنية في «البحاري»

١١:٢٧ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٦
الدفاع المدني بالحدود الشمالية يُحذِّر من رياح مثيرة للغبار

الدفاع المدني بالحدود الشمالية يُحذِّر من رياح مثيرة للغبار

٠٢:٤٥ م، الخميس، ٠٩ أبريل ٢٠١٥
تفحُّم رجل جراء حريق غرفة بحي العزيزية في الرياض (صور)

تفحُّم رجل جراء حريق غرفة بحي العزيزية في الرياض (صور)

٠٧:٢٤ م، الأربعاء، ١٧ ديسمبر ٢٠١٤
«الصحة» تؤهِّل طواقمها بالمشاعر المقدسة للتعامل مع حالات ضربات الشمس

«الصحة» تؤهِّل طواقمها بالمشاعر المقدسة للتعامل مع حالات ضربات الشمس

٠٢:٢٤ م، الأثنين، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *