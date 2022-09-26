مفاجأة.. الكرملين يُقر بارتكاب أخطاء في جهود استدعاء الاحتياط

تواصل – فريق التحرير:

في مفاجأة للجميع، كشف الكرملين اليوم أنه يقر بارتكاب أخطاء في جهود استدعاء الاحتياط وقرار التعبئة العسكرية الجزئية.

وأوضحت الرئاسة الروسية، أنها تجدد إقرارها بوقوع أخطاء في عمليات الاستدعاء للتعبئة العسكرية التي قررتها قبل خمسة أيام.

رئيس مجلس الدوما: لا حصانة للنواب من التعبئة

وفي وقت سابق،أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي أن نواب المجلس لا يتمتعون بحصانة من التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا وسوف يشارك من يستوفي الشروط في العملية العسكرية الخاصة، حسب “روسيا اليوم”.

استدعاء 300 ألف جندي احتياطي

وأضاف أن تم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، ولن يطال ذلك 99% من موارد التعبئة، بمعنى أن أولئك الذين لم يخدموا في الجيش، ومن ليس لديهم خبرة عسكرية، ومن يدرسون في الجامعات، لن تطالهم التعبئة الجزئية.

وأكد أن الوضع القانوني للمتطوعين والمقاتلين في صفوف قوات جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك هو نفس الوضع القانوني لأفراد الجيش الروسي.

وصول من تم استدعاؤهم في التعبئة للقواعد العسكرية

كشفت الاستخبارات البريطانية، أنه بدأ وصول من تم استدعاؤهم في التعبئة الروسية للقواعد العسكرية، مؤكدة في آخر تقاريرها، أن روسيا ستواجه تحديًا إداريًا ولوجستيًا بشأن تدريب قواتها بعد التعبئة.

بوادر تمرد بين الجنود الروس رفضًا للمشاركة في الحرب

في الوقت نفسه، بدأت تنتشر بين الجنود والشباب الروس – بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإعلانه التعبئة العسكرية الجزئية على خلفية الحرب في أوكرانيًا – احتجاجات ضد القرار في عدة مدن روسية، في حين رفض بعض الجنود التجنيد الإجباري من قبل السلطات.

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