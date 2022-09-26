«الصحة» تعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج فني رعاية مرضى

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الإثنين، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى” وذلك حتى يوم الخميس الموافق 6/10/2022.

ما هو برنامج فني رعاية مرضى؟

ويؤهل برنامج فني رعاية المرضى خريجي هذا البرنامج للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض، من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

من هو فني رعاية مرضى؟

ويسهم فني رعاية المرضى في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية، وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.

شروط الالتحاق بالبرنامج:

سعودي/ـة الجنسية. ليس على رأس العمل. شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية:

أحياء

أحياء دقيقة

تقنية حيوية

فيزياء

كيمياء

كيمياء حيوية

شهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات أدناه:

كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)

آيلتس أكاديمي (IELTS Academic)

أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

المستندات المطلوبة للقبول:

شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة. السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي. صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.

4.في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة.

ملاحظة: يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وأن تكون جميع البيانات واضحة وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

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