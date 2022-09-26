الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزارة الزراعة تطلق خدمة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية
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وزارة الزراعة تطلق خدمة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية

وزارة الزراعة تطلق خدمة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية

وزارة الزراعة تطلق خدمة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية
٠٤:٠٩:٥٢ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن التسجيل سيكون عبر منصة “نما” الإلكترونية.

وأضافت أن هدف التسجيل هو تمكين المنشآت البيطرية من الحصول على ترخيص لتسجيل الحيوانات مثل الإبل والضأن.

أهداف التسجيل

وأشارت إلى أن هناك أهدافًا أخرى منها، تسهيل تقديم الخدمات لمربي الماشية، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي، وحوكمة عملية إصدار التراخيص، وتقليل الوقت والجهد على المستفيدين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هناك 5 خطوات لتقديم طلب تجديد تراخيص الثروة الحيوانية والسمكية والنباتية قبل انتهائها بـ3 أشهر من خلال منصة “زراعي”.

تجديد التراخيص

وأضافت وزارة البيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن تجديد تراخيص الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية يتطلب تسجيل الدخول على منصة زراعي.

وتتمثل الخطوة التالية في الضغط على «تراخيصي» من قائمة «طلباتي»، ثم اختيار الترخيص المراد تجديده، ثم ستظهر بيانات الترخيص، ومن ثم الضغط على «تجديد الترخيص»، ثم يتم إرسال الطلب للموظفين المختصين بالتراخيص لمراجعة الطلب، وبعد الموافقة على الطلب يتم تجديد الترخيص لمدة عام.

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بالفيديو.. 5 خطوات بسيطة لتجديد تراخيص الثروة الحيوانية عبر منصة «زراعي»

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الكلمات الدلالية:
الثروة الحيوانية الزراعة تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية وزارة الزراعة

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