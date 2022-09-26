نتائج القبول بوظائف وزارة البيئة.. رابط الاطلاع

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، ظهور نتائج القبول بالوظائف التي أعلنت عنها في يونيو الماضي.

وقالت الوزارة إنها تعلن دعوتها لـ (133) متقدماً ومتقدمة للمرحلة الأولى على الوظائف المعلن عنها بنظام التعاقد على وظائف رسمية في مختلف التخصصات بتاريخ 20 /11/ 1443هـ ، وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد، وفق التفاصيل التالية:

مكان المقابلة:

الإدارة العامة للموارد البشرية – مدينة الرياض – مخرج (12) – حي الملك عبد الله – ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة – المبنى C.

للاطلاع على أسماء المرشحين من الموقع الرسمي: (اضغط هنا).

وكانت الوزارة أعلنت في يونيو الماضي عن حاجتها لشغل 150 وظيفة وفقًا للتفاصيل التالية:

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة السلوك.

– ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة.

– أن يكون لائقًا صحيًا.

– معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار.

– توفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL, IELTS, step )وإرفاق درجة الاختبار.

أماكن العمل:

-منطقة الرياض.

-منطقة المدينة المنورة.

-منطقة جازان.

-منطقة عسير.

-المنطقة الشرقية.

-منطقة الباحة.

-منطقة الجوف.

-منطقة الحدود الشمالية.

-منطقة نجران.

-منطقة القصيم.

-منطقة مكة المكرمة.

-منطقة تبوك.

-منطقة حائل.

-ديوان الوزارة بوزارة الزراعة.

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